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CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı Gençlik Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı Gençlik Toplantısı Düzenledi

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı, yerel seçimlere yönelik Genişletilmiş Gençlik Toplantısı düzenledi. Toplantıda gençlerin seçim sürecindeki önemi ve Bayraklı'da seçime yönelik hazırlıklar konuşuldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, gençlere güvenin önemini vurgulayarak, gençlerle birlikte güçlü bir Bayraklı oluşturduklarını belirtti. Toplantıda ayrıca gençler için yol haritası belirlendi ve yerel seçimin gençlik ayağına yönelik çalışmalar planlandı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı Gençlik Toplantısı Düzenledi
07.01.2024 - 15:43,
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CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı, yerel seçimlere yönelik Genişletilmiş Gençlik Toplantısı düzenledi. Gençlerin seçim sürecindeki önemi ve Bayraklı'da seçime yönelik hazırlıklar konuşuldu. Toplantıya katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kalıcı bir başarı elde etmek istiyorsanız, o kentin gençlerine güvenmelisiniz. Biz Bayraklı'da bunu başardık ve gençleriyle güçlü bir Bayraklı oluşturduk" dedi.

Gençler için yol haritası belirlendi

Bayraklı Havuz Kafe'de düzenlenen CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Gençlik Toplantısı'na Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve 100'ün üzerinde partili genç katıldı. Toplantıda yerel seçimlerin önemi, ilk kez oy kullanacaklara yönelik uygulanacak çalışma yöntemleri, alan çalışmalarına yönelik hazırlıklar konuşuldu. Gençlerin talep, öneri ve düşünceleri alınarak yerel seçimin gençlik ayağındaki yol haritası belirlendi.

"Gençlere güveniyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kalıcı başarılar elde etmek istiyorsanız, gençlerin bilgisine, heyecanına, hayallerine güvenmek zorundasınız. Siyasette de bu böyle! Bir kenti ancak ve ancak davasına inanmış gençlerle kazanabilirsiniz. Biz Bayraklı'da bunu başardık. Atatürk'ün gençleriyle uyum içinde, özveri ve alın teriyle seçimler geçirdik. Şimdi önümüzde yerel seçim var ve yine gençlerle sokakta, halkla iç içe olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Başarının mimari gençlerdir"

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ise "Genel seçimde sağladığımız başarının gerçek mimarları siz gençlerin azmi ve çalışkanlığıydı. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Ülkenin geçtiği şu zor günlerde yaptığınız gerçekten büyük bir fedakarlık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genç olmak örgütçü olmaktır, azimli olmaktır, fedakarlık demektir, bedel ödemeyi göze almaktır. Şimdi daha güçlü, daha örgütlü bir şekilde buradayız ve sizlerle birlikte örgütlü bir çalışma ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı sizlerin sayesinde dalgalanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı Gençlik Toplantısı Düzenledi - Son Dakika


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