CHP, Bayramda Siyasi Partilerle Bir Araya Geldi

28.05.2026 15:22
CHP TBMM Grubu, Kurban Bayramı'nda 14 siyasi parti heyetiyle bir araya gelerek bayramlaştı.

CHP TBMM Grubu, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi parti heyetleriyle bayramlaştı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özgür Özel'in ekibinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Serkan Özcan, CHP TBMM Grup Başkanlığı'nda 14 partinin heyeti ile bayramlaştı. CHP TBMM Grubu'na ilk DEVA Partisi heyeti bayramlaşma ziyaretinde bulundu. DEVA Partisi İstanbul Milletvekilleri Medeni Yılmaz ve Elif Esen ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli'den oluşan DEVA Partisi heyeti, CHP'lilerin bayramını kutladı. CHP Grup Başkanvekili Emir, "Maalesef Türkiye'de bu bayramı bayram gibi kutlayamıyoruz. Ülkemizde her zaman huzurlu, sağlıklı, esen günlerimiz olsun istiyoruz. Ama Türkiye demokrasisi açısından Türkiye'deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik. Türkiye'de eğer bu yapılan iş, bir şekliyle sineye çekilmek istenirse ve milyonların direnci kırılırsa artık vatandaşımızın yüreğinde 'Bir gün benim partim birinci parti olur' duygusunu bitirecek" dedi.

DEVA Parti'li Medeni Yılmaz da "Farklı siyasi partiler elbette demokrasinin olmazsa olmazıdır. Farklı düşünce elbette olması gerekendir; ama ortak gaye hukuk, demokrasi ve adalettir. Hukuk ortak bileşendir. Bu ortak gaye etrafında herkesin bu çabayı göstermesi lazım, buna inanıyoruz" diye konuştu.

'PARTİ KAPATMA DAVASININ BİR BAŞKA TEZAHÜRÜ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Demirkol'dan oluşan heyet CHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Meclis'te bayramlaşmayı ilk kez tecrübe ettiklerini söyleyen Poyraz, Özgür Özel'in amcası Necati Özel'in vefatı dolayısıyla Emir'e başsağlığı dileğini iletti. CHP'de yaşananlardan üzüntü duyduğunu dile getiren Poyraz, "Kayyım rejiminin ruhuna ve mantığına, kayyımın kim olduğuna bakmaksızın karşıyız. Bir siyasi parti yönetimine ilişkin bu tutum ve karar, Türk siyasetinde çok büyük siyasi acılara vesile olmuş siyasi parti kapatma davasının bir başka tezahürüdür. Hukukun amacına ve ahlakına aykırı şekilde bir tedbir kararı verilmesini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

'KARŞISINDA MİLLET VAR'

CHP'li Emir, İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'na süreçteki tutumu nedeniyle teşekkür ederek, "Hukukun tamamen yok edilmesi, olmayan bir yasa maddesinden, yetkisiz bir mahkemenin hem de YSK'yı da işlevsiz hale getirerek, Anayasa'yı da çiğneyerek böylesine bir siyasi darbeye kalkışması, elbette ki sarayın bir projesi. Bu senaryoyu saray yazdı. Bir yandan yargı kolları, diğer yandan da diğer bulabildiği araçlarla bu senaryoyu sahnelemeye gayret ediyor. Ama bunun karşısında da millet var, sadece CHP'liler yok. Milyonlarla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Rejimimizi de çok partili siyasi demokrasimizi de Cumhuriyet'i ve sandığımızı da sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'liler ayrıca, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, TİP, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti heyetleri ile bayramlaştı.

Kaynak: DHA

