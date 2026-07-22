CHP Bilecik\'te Atama Krizi

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur ve ekibi parti binasına devir teslim için gelirken, partililer atanmış iş başkanlına sloganlarla tepki gösterdi.

30 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetiminin fesih olduğunu duyurmuştu. Bu iller arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop bulunuyordu. O gün yapılan MYK toplantısı sonrası CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir görevden alınarak, yerine iş adamı Kazım Yağmur'un atanmıştı.

"CHP'de atanmış birisinin kabul edilmesi mümkün değildir"

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur ve ekibi parti binasına devir teslim için gelirken görevden alınan İl Başkanı Ali Özdemir partinin anahtarlarını İl Seçim Kurulu'na bugün bırakacaklarını söyledi. Atanmış İl Başkanı Kazım Yağmur'un görevden alınan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir'e "Nereye oturacağız" demesi üzerine Özdemir, "Oturmayacağız, şöyle oturmayacağız. Öncelikle bütün il başkanları burada, geçmiş dönem il başkanları burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelenek vardır. CHP 103 yıllık bir parti olduğu için geleneklerine bağlı bir partidir. CHP'de atanmış birisinin kabul edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla buradaki herkes seçilerek girdi buraya. Seçilerek gelen birisi olsanız, bir mazbatanız varsa elinizde biz size hemen teslim ederiz. Mazbatadan sonra teslim eder gideriz. Ancak bugün elinizde bir mazbatanız varsa itiraz edin, biz bunu yapalım. Eğer mazbatanız yoksa bize müsaade edin, biz gidelim İl Seçim Kurulu'na anahtarlarımızı teslim edelim. Bugün saat 16.00 gibi gideceğiz İl Seçim Kurulu'na, anahtarlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

"Partinin anahtarını İl Seçim Kurulu'na bırakacağız"

Özdemir açıklamasının devamında, "İl Seçim Kurulu'nun bana verdiği mazbatalar geçerliyse bizim muhatabımız İl Seçim Kurulu. Seçilerek geldik. Dolayısıyla bizim muhatabımız İl Seçim Kurulu. Oraya götüreceğiz, anahtarlarımızı teslim edeceğiz. Anahtarları teslim ettikten sonra siz oradan anahtarlarınızı alırsınız, ona göre hareket ederiz. Herhangi bir kırgınlığa, taşkınlığa gerek yok. Ondan sonra gelirsiniz. Biz burada neler varsa her şeyi düzgün bir vaziyette bırakırız. Düzgün bir vaziyette çıkacağız biz. Zaten yeni partimizi kurduk, yeni partimize geçeceğiz. Onun için sizi geri çevirelim, İl Seçim Kurulu'na gidelim. İl Seçim Kurulu'na anahtarlarımızı teslim edelim. Ondan sonra siz gerekeni yaparsınız" dedi.

CHP'li geçmiş dönem il başkanları CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur'a, "Hizmetin yolu bu mudur? Hizmetin yolu böyle mi olacak yani bu mudur hizmetin yolu CHP'de" dedi. Partililerin de, "Biz Kılıçdaroğlu'nu tanımıyoruz" demesi üzerine 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'örgüt burada dimdik ayakta' sloganları atması sonrası ortam bir anda gerildi. Ardından CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur'a, görevden alınan Ali Özdemir parti dışına kadar eşlik etti.

"15 gün boyunca müsaade ettik"

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur parti çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, geldik, görüştük. Biz bugün geri döneceğiz. Dönmemizin sebebi, partili arkadaşlarımız birbirine zarar vermesin diye geri dönüyoruz. Dediğim gibi, 15 gün boyunca Ali başkanımla sürekli istişare halindeyiz. 15 gün boyunca müsaade ettik. Gelmememizin sebebi de dediğim gibi, Bilecik küçücük yer. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz, yüz yüze bakıyoruz. Kimse birbirini kırmasın, Bilecik'te huzursuzluk çıkmasın diye elimizi taşın altına koyduk. Biz bugün gideceğiz, yarın gelip anahtarımızı ve partimizi teslim alacağız. Herkese saygıyla selamlıyorum" dedi. - BİLECİK