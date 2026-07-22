CHP Bilecik'te Yeni Başkan: Kazım Yağmur - Son Dakika
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CHP Bilecik'te Yeni Başkan: Kazım Yağmur

CHP Bilecik\'te Yeni Başkan: Kazım Yağmur
22.07.2026 12:23
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Kazım Yağmur, CHP'nin Bilecik İl Başkanı olarak partinin birlik ve dayanışma çağrısını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur, CHP'nin 103 yıllık tarihi boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerinin, demokrasinin, hukukun ve örgütlü mücadelenin güvencesi olduğunu söyleyerek, "Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür" dedi.

30 Haziran günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il yönetiminin fesih olduğunu duyurmuştu. Bu iller arasında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop bulunuyordu. O gün yapılan MYK toplantısı sonrası CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir görevden alınarak, yerine iş adamı Kazım Yağmur'un atanmıştı.

"Gün direnç değil, partimize sahip çıkma günüdür"

CHP Bilecik İl Başkanlığına atanan Kazım Yağmur yaptığı basın açıklarsında partilerinin yetkili organları tarafından alınan kararlar; parti tüzüğün, hukuk düzeninin ve kurumsal işleyişin doğal sonucu olduğunu söyledi. Yağmur, "Bu iradeye saygı duymak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün her zamankinden daha fazla sağduyuya, birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. CHP'nin kurumsal kimliği; kişisel tartışmaların değil, ortak aklın, demokrasi kültürünün ve örgüt disiplininin üzerinde yükselmektedir. Hiçbir yol arkadaşımızı ötekileştirmeden, hiçbir üyemizi dışlamadan ve hiçbir vatandaşımızı ayrıştırmadan; partimizin birlik ve bütünlüğünü esas alan bir anlayışla görevimizi sürdüreceğiz. Farklı düşünceler demokrasinin zenginliğidir. Ancak ortak sorumluluğumuz CHP'nin kurumsal saygınlığını ve örgütümüzün onurunu korumaktır. Bu vesileyle, yarın gerçekleştirilecek devir teslim sürecine katılacak tüm üyelerimizi, yol arkadaşlarımızı, partimize gönül veren herkesi ve Bilecik kamuoyunu; CHP'nin köklü geleneklerine yakışır bir olgunluk, sağduyu ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki CHP'nin gerçek gücü; gerilimden değil sağduyudan, ayrışmadan değil birlikten, kutuplaşmadan değil dayanışmadan beslenmektedir. CHP Bilecik İl Başkanlığı olarak görevimizi; hukuk, parti tüzüğümüz, partimizin iradesi ve CHP'nin kurumsal değerleri doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğimizi, örgütümüzün birliğini ve saygınlığını her şartları koruyacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bilecik'te Yeni Başkan: Kazım Yağmur - Son Dakika

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