CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmalarını kapsamında Akyarlar, Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Kızılağaç'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan Mandalinci, Bodrum için güzel hedefler koyarak vatana, memlekete, Bodrum'a hizmet sevdasıyla yola çıktığını, bu yolda Bodrumlularla yürüyeceğini söyledi.
Mutlu çocukların, üreten gençlerin ve sosyal hayata katılan güçlü kadınların olduğu Bodrum hedefi doğrultusunda her mahalleye çok amaçlı salonlar yapacaklarını anlatan Mandalinci, "Buralarda kadınlarımıza halk eğitim kursları açacağız, eğitim gören kadınlar burada ürettiği eserleri sergileyecek pazarlama konusunda belediye de her zaman onları destekleyecek." dedi.
Mandalinci, sorunların çözümüne ve Bodrum'un ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.
Tamer Mandalinci, gelecek dönem Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında entegrasyonunu harika bir seviyeye getireceklerini kaydetti.
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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