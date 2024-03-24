CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Akyarlar, Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Mandalinci, Bodrum için güzel hedefler koyarak vatana, memlekete, Bodrum'a hizmet sevdasıyla yola çıktığını belirterek, projeleri hakkında bilgi verdi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasındaki entegrasyonu artıracaklarını söyledi.

24.03.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
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CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, seçim çalışmalarını kapsamında Akyarlar, Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kızılağaç'ta düzenlenen halk buluşmasında konuşan Mandalinci, Bodrum için güzel hedefler koyarak vatana, memlekete, Bodrum'a hizmet sevdasıyla yola çıktığını, bu yolda Bodrumlularla yürüyeceğini söyledi.

Mutlu çocukların, üreten gençlerin ve sosyal hayata katılan güçlü kadınların olduğu Bodrum hedefi doğrultusunda her mahalleye çok amaçlı salonlar yapacaklarını anlatan Mandalinci, "Buralarda kadınlarımıza halk eğitim kursları açacağız, eğitim gören kadınlar burada ürettiği eserleri sergileyecek pazarlama konusunda belediye de her zaman onları destekleyecek." dedi.

Mandalinci, sorunların çözümüne ve Bodrum'un ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.

Tamer Mandalinci, gelecek dönem Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında entegrasyonunu harika bir seviyeye getireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, esnaf ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

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