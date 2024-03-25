CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 1 Nisan'dan itibaren halkçı belediyecilik başlayacak - Son Dakika
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Politika

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 1 Nisan'dan itibaren halkçı belediyecilik başlayacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 1 Nisan\'dan itibaren halkçı belediyecilik başlayacak

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum'da halkçı, sosyal demokrat belediyeciliğin 1 Nisan'dan itibaren başlayacağını belirtti. Mandalinci, projeleri hakkında bilgiler vererek, belediye personeline teşekkür etti ve gümbür gümbür geliyoruz sloganının rakipler tarafından kullanılmasına değindi. Ayrıca, özünü inkar edenlerin kaybedeceğini söyledi.

25.03.2024 15:27  Güncelleme: 15:32
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, 1 Nisan'dan itibaren Bodrum'da halkçı, sosyal demokrat belediyeciliğin başlayacağını belirterek, "Tamer Mandalinci Bodrum'un, Bodrum'da yaşayan herkesin, her partilinin belediye başkanı olacak. 1 Nisan'da kaybedense özünü inkar edenler olacak" dedi.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci önceki gün seçim çalışmalarına Mumcular'da esnaf ziyaretiyle başladı. Daha sonra Bodrum Belediyesi'nin Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Anaokulu açılışı ve Akyarlar'daki Belediye Kafe açılışına katıldı.

Ekonomik şartları, verdiği okul öncesi çağdaş eğitimle öne çıkan belediye anaokulları ile vatandaşların sosyalleşmesini sağlayan belediye kafelerin önemine değinen Başkan Adayı Mandalinci, gelecek dönemde bu tür eğitim ve sosyal donatı alanlarının sayılarını artıracaklarını ifade etti.

Müsgebi Mahallesi Pazar yerinde coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen seçim mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Mandalinci ilk olarak projeleri hakkında bilgiler verdi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, PM Üyesi Baran Bozoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı mitingde coşkulu anlar yaşandı.

Belediye personelimizin içi rahat olsun

"Biz tasarlarız, güzellikle yaparız. Biz kayırmayız. Biz insanı, insan olduğu için önemseyerek hizmet ederiz. Belediye hizmetlerini hakkaniyetli bir şekilde hayata geçiririz. Buna söz veririz ve sözümüzün arkasında dururuz. Park alanlarını imara açıp parsel parsel birilerine peşkeş çekmeyiz" ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Adayı Mandalinci, belediyenin cefakar personeline teşekkür ederek "Belediyemizin görev yapan bütün cefakar personeli daha da motive edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Bir gelir adaletsizliği varsa bu adaletsizliğin karşısında dimdik duran, sorunu çözen, haklıya hakkını teslim eden bir Tamer Mandalinci olacak. Mesai arkadaşlarımın içi rahat olsun, dedikodulara kulak asmayın. Sizin hakkınızı kimseye yedirmez, sizleri asla ezdirmez, ötekileştirmez. Çünkü gücünü sizden aldığını bilir, personeli mutlu olursa vatandaşın da Bodrum'un da mutlu olacağını bilir. Göreve geldikten sonra mutlu bir belediye, mutlu bir Bodrum ve genişletilmiş hizmetlerle dolu 5 yıl geçireceğimize söz veriyorum" diye konuştu.

Gümbür gümbür geliyoruz

Tamer Mandalinci ile özdeşleşen "Gümbür Gümbür Geliyoruz" sloganının da rakipleri tarafından kullanılmaya başlanmasına değinen Mandalinci, "Eğer yenisini üretemiyorsanız, sizin için de buluruz. Taklit etmeyi bırakın, üzerinize yakışmıyor. Evet, gümbür gümbür geliyoruz. Ortakent kararını vermiş, bu kardeşlerini başkan yapacak. Yakında bu sloganı da çalarlar. Sizin cenah bilir bu işleri. Sizin cenahın parsel parsel sattıklarını, benim gibi gençler parça parça birleştirecek. Ayak seslerimizden korkar olmuşlar, bunlar gümbür gümbür geliyor demişler. Geliyoruz Biz sahadayız. Ama bir farkımız var. Sizin gibi beş yıldan beş yıla değişen ben değiştim, ben oldum diye değil. Biz yeni hikaye yazmak üzere, hep beraber 'ben değil biz demek' üzere, güzel hizmetler yapmak üzere geliyoruz" diye konuştu.

Kaybeden, özün inkar edenler olacak

Ortakent'te rakibin meclis üyesi adaylarının bulunduğu bir afişinin dikkatini çektiğini dile getiren Mandalinci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rakip siyasi partilerinden de çok değerli abilerimiz var. Ortakent'ten de iki abimiz var, kendilerini severim, çok da kıymet gösteririm. Ancak bizim meclis adaylarına ilişkin 'Dikkat Ortakent'ten başka meclis üyesi yoktur, civarından olabilir' yazmışlar. Sorarım; yerinizi, köyünüzü, köylünüzü reddediyorsanız ya bu millete nasıl sahip çıkacaksınız? Özünü inkar eden, özünden utanan zihniyetin karşısında 1 Nisan'dan itibaren Tamer Mandalinci ve aslan gibi meclis üyesi adayı arkadaşları görev başında olacak." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 1 Nisan'dan itibaren halkçı belediyecilik başlayacak - Son Dakika

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