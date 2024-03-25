CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 1 Nisan\'dan itibaren halkçı belediyecilik başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, 1 Nisan'dan itibaren Bodrum'da halkçı, sosyal demokrat belediyeciliğin başlayacağını belirterek, "Tamer Mandalinci Bodrum'un, Bodrum'da yaşayan herkesin, her partilinin belediye başkanı olacak. 1 Nisan'da kaybedense özünü inkar edenler olacak" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci önceki gün seçim çalışmalarına Mumcular'da esnaf ziyaretiyle başladı. Daha sonra Bodrum Belediyesi'nin Cevat Şakir Mahallesi'ndeki Anaokulu açılışı ve Akyarlar'daki Belediye Kafe açılışına katıldı.
Ekonomik şartları, verdiği okul öncesi çağdaş eğitimle öne çıkan belediye anaokulları ile vatandaşların sosyalleşmesini sağlayan belediye kafelerin önemine değinen Başkan Adayı Mandalinci, gelecek dönemde bu tür eğitim ve sosyal donatı alanlarının sayılarını artıracaklarını ifade etti.
Müsgebi Mahallesi Pazar yerinde coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen seçim mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Mandalinci ilk olarak projeleri hakkında bilgiler verdi.
CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, PM Üyesi Baran Bozoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı mitingde coşkulu anlar yaşandı.
Belediye personelimizin içi rahat olsun
"Biz tasarlarız, güzellikle yaparız. Biz kayırmayız. Biz insanı, insan olduğu için önemseyerek hizmet ederiz. Belediye hizmetlerini hakkaniyetli bir şekilde hayata geçiririz. Buna söz veririz ve sözümüzün arkasında dururuz. Park alanlarını imara açıp parsel parsel birilerine peşkeş çekmeyiz" ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Adayı Mandalinci, belediyenin cefakar personeline teşekkür ederek "Belediyemizin görev yapan bütün cefakar personeli daha da motive edeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Bir gelir adaletsizliği varsa bu adaletsizliğin karşısında dimdik duran, sorunu çözen, haklıya hakkını teslim eden bir Tamer Mandalinci olacak. Mesai arkadaşlarımın içi rahat olsun, dedikodulara kulak asmayın. Sizin hakkınızı kimseye yedirmez, sizleri asla ezdirmez, ötekileştirmez. Çünkü gücünü sizden aldığını bilir, personeli mutlu olursa vatandaşın da Bodrum'un da mutlu olacağını bilir. Göreve geldikten sonra mutlu bir belediye, mutlu bir Bodrum ve genişletilmiş hizmetlerle dolu 5 yıl geçireceğimize söz veriyorum" diye konuştu.
Gümbür gümbür geliyoruz
Tamer Mandalinci ile özdeşleşen "Gümbür Gümbür Geliyoruz" sloganının da rakipleri tarafından kullanılmaya başlanmasına değinen Mandalinci, "Eğer yenisini üretemiyorsanız, sizin için de buluruz. Taklit etmeyi bırakın, üzerinize yakışmıyor. Evet, gümbür gümbür geliyoruz. Ortakent kararını vermiş, bu kardeşlerini başkan yapacak. Yakında bu sloganı da çalarlar. Sizin cenah bilir bu işleri. Sizin cenahın parsel parsel sattıklarını, benim gibi gençler parça parça birleştirecek. Ayak seslerimizden korkar olmuşlar, bunlar gümbür gümbür geliyor demişler. Geliyoruz Biz sahadayız. Ama bir farkımız var. Sizin gibi beş yıldan beş yıla değişen ben değiştim, ben oldum diye değil. Biz yeni hikaye yazmak üzere, hep beraber 'ben değil biz demek' üzere, güzel hizmetler yapmak üzere geliyoruz" diye konuştu.
Kaybeden, özün inkar edenler olacak
Ortakent'te rakibin meclis üyesi adaylarının bulunduğu bir afişinin dikkatini çektiğini dile getiren Mandalinci, konuşmasına şöyle devam etti:
"Rakip siyasi partilerinden de çok değerli abilerimiz var. Ortakent'ten de iki abimiz var, kendilerini severim, çok da kıymet gösteririm. Ancak bizim meclis adaylarına ilişkin 'Dikkat Ortakent'ten başka meclis üyesi yoktur, civarından olabilir' yazmışlar. Sorarım; yerinizi, köyünüzü, köylünüzü reddediyorsanız ya bu millete nasıl sahip çıkacaksınız? Özünü inkar eden, özünden utanan zihniyetin karşısında 1 Nisan'dan itibaren Tamer Mandalinci ve aslan gibi meclis üyesi adayı arkadaşları görev başında olacak." - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: 1 Nisan'dan itibaren halkçı belediyecilik başlayacak - Son Dakika
Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin atandı. Girgin, görevine başlayarak Kulu'da var olan ortamı daha iyi hale getirmek için çalışacağını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'nin FETÖ, PKK ve yabancı güçlerin etkisi altında olduğunu belirtti.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarının olduğunu söyledi. Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Gabar Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgeye girmemeleri önem taşımaktadır.
Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Sedat Gezer ve İsmail Kurt, Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, aileler, spor camiası ve takım arkadaşları katıldı.
Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen Nevruz etkinliği, Dörtyol Kavşağı'nda yapıldı. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan etkinliğe katılanlar, üst aramasının ardından alana giriş yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrılıların Nevruz Bayramı'nı kutlayarak seçimlerde destek istedi. Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i serbest bırakılırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?