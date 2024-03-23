CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, Bodrum\'un trafik sorununu çözecek

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, bilim insanlarınca hazırladığı rapor doğrultusunda, 250 kavşakta düzenleme, sinyalizasyon sistemi ve battı çıktılarla Bodrum'un trafik sorununu çözeceklerini söyledi.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, doğal ve tarihi zenginlikleriyle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında olan Bodrum'u, vizyoner bir bakış açısıyla kronik sorunlarından kurtaracak ve geleceği şekillendirecek adımları hep birlikte atacaklarını belirtti. Artan nüfus ile birlikte ortaya çıkan trafik ve otopark sorununa sağlıklı, kalıcı çözümler üretmek adına geçen dönem bilim insanlarıyla bir çalışma başlatıldığını aktaran Tamer Mandalinci, saat saat trafik yoğunluğu ölçülerek sorunlar ve çözümlerine yönelik 160 sayfalık rapor hazırlandığını aktardı. 250 kavşakta düzenleme, sinyalizasyon sistemi, trafik yükünü azaltacak alternatifler gibi kapsamlı bir çalışmayı içeren rapora yönelik karayollarının sorumluluğundaki güzergahlar için görüşmeler yapılarak izinlerin alındığını ifade eden Mandalinci; "Finansman planlaması aşamasındaki projemize yönelik çalışmaları kısa sürede başlatacağız. Proje doğrultusunda, yol imarlı alanlardaki terkleri de hızlıca çözümleyip alternatif güzergahlar oluşturacağız, kılcal yolları daha fazla kullanıma katacağız. D330 karayolunda Bitez ve Gümbet kavşaklarında battı çıktı yapılmasına ilişkin projelerimizi, karayollarının acilen hayata geçirmesini sağlayacağız. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyemiz, artık şehir içinde kalan Yalıkavak'la Torba arasındaki bu yolu genişletmeye yönelik de proje hazırladı. Bu düzenlemeler, trafiği daha akıcı hale getirerek zaman kaybını ve stresi azaltacak, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak" dedi.

"Yaya dostu kent"

Bodrum'u yaya dostu kent haline getirme hedefi hakkında da bilgi veren Mandalinci, günlük hayatını kolaylaştırma çerçevesinde, yaya sirkülasyonun yüksek olduğu yollarda kaldırımları yeterli hale getirilerek daha rahat ve güvenli kullanıma sunulacağını söyledi. Bununla birlikte, özellikle, yoğun araç trafiğinin olduğu bölgelerde ve ana arterlerde üst geçitler inşa ederek, yayaların yolu güvenle geçmesini sağlayacaklarını ifade eden Mandalinci "Bu sayede, araç trafiği ile yaya trafiğinin daha güvenli bir şekilde ayrılması ve kazaların önlenmesini sağlayacağız. İlk olarak, Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi, Gökçebel Mahallesi İnönü Caddesi ve İslamhaneleri Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde üst geçitler ile yayalar için güvenli geçişi sunacağız" dedi.

İnsan odaklı ve sürdürülebilir bir şehir yönetimi stratejisi doğrultusunda trafiği azaltarak daha yaşanabilir, sessiz, güvenli temiz bir kent hedeflediklerini kaydeden Tamer Mandalinci, "Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelere yerleştirilecek bekleme alanları ile tur otobüslerinin şehir merkezi trafiğine girmeden yolcu indirme bindirme ve beklemelerine imkan sağlayacağız. Özellikle meydanlar çevresinde kamu otopark yerlerinin sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, ayrıca ilçe genelinde altyapı yatırımları tamamlanan bütün yollarda hızlı bir şekilde asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına başlatarak kente yakışır hale dönüşmesini sağlayacaklarını bildirdi. - MUĞLA