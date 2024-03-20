CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Cesur adımlar atacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, yeni hikaye oluşturma yönünde cesurca adımlar atılamadığını ifade ederek, "O cesur adımı hep beraber atacağız. Bu hikayeyi, yani değişimi, dönüşümü, insanları kutuplaştıran değil birleştiren, yerlisiyle, yerleşeniyle herkesi sahiplenen ve herkes tarafından benimsenen belediyecilik anlayışını bu topraklara, bu ülkeye getirmek genç olarak bizim boynumuzun borcu. Örnek bir belediyecilik, örnek bir yerel siyaset anlayışı sergileyerek fırsat verildiğinde gençlerin neleri başarabileceğini Türkiye'ye göstereceğiz" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni ziyaret ettikten sonra merkez bölgede esnafları dolaşarak selamlaştı. Deniz Ticaret Odası'nda tekne ve balıkçılık kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Tamer Mandalinci daha sonra Lions Kulübü üyeleriyle buluştu. Dur duraksız çalışan Başkan Adayı Mandalinci akşam saatlerinde ise Sazköy, Çamarası Mahalleri ve Kurudere'de halk buluşmasına CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte katıldı.
"5 yılımızı birlikte planlayacağız"
Halk buluşmalarında coşkulu bir kalabalıkla sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Adayı Mandalinci, 1 Nisan'dan itibaren tarih yazmak üzere yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade ederek "Seçim 1 gün, görev 5 yıl. Önümüzdeki 5 yılı planlayarak, doğru çalışmalarla, sizlerin razı olduğu bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak için yola çıkıyoruz. Bu sadece benim ve ekibimizin değil, Bodrum'a gönül veren herkesin yolu" dedi.
Başkan ve ekibinin vatandaşın arasında, dertlere çözüm üreten, hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sergileyeceklerini, makam, mevkiye kapılanların, koltuk derdine düşenlerin yok olup gittiklerini hatırlatan Mandalinci, şöyle konuştu:
"Belediyenin gerçek sahibi ne başkan ne meclis üyeleri ne de belediye çalışanlarıdır, gerçek sahibi halktır. Bodrum Belediyesi'nin de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de, Türkiye Cumhuriyeti'nin de gerçek sahibi sizlersiniz. Belediyenin, sizin belediyeniz olduğunu hissettireceğiz, özlediğiniz belediyeciliği hayata geçireceğiz. Beraber başaracağız, beraber yöneteceğiz ve mutluluğu arttırarak yolumuza devam edeceğiz."
Belki hata yapacağız ama asla size yanlış yapmayacağız
Gençlere siyasete girme çağrısında bulunan Mandalinci, vatanına, milletine nasıl sahip çıktıklarını göstermelerini istedi. Mandalinci, belli kalıplarda takılıp kalındığını ifade ederek "Filmi başa sarıp sarıp yeni sonuçlar bekliyoruz. Ama yeni hikaye yazma yönünde cesurca adımlar atmıyoruz. O cesur adımı hep beraber atacağız. Bu hikayeyi, yani değişimi, dönüşümü, insanları kutuplaştıran değil birleştiren, yerlisiyle, yerleşeniyle herkesi sahiplenen ve herkes tarafından benimsenen belediyecilik anlayışını bu topraklara, bu ülkeye getirmek genç olarak bizim boynumuzun borcu. Tabii ki hata yapacağız. Hiç hata yapmamış olan hiç denememiş olandır. Belki hata yapacağız ama asla size yanlış yapmayacağız. Asla boynunuzu öne eğdirmeyeceğiz. ve bize güvenenleri, bize inananları, sizleri asla ve asla üzmeyeceğiz" diye konuştu.
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