CHP Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel\'in \'3 T\' Formülü Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Politika

31 Mart yerel seçimleri kapsamında adaylar çalışmalarını tamamladı. Aydın'da sahaya ilk inen isimlerin başında yer alan CHP'nin Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel'in ilçenin kalkınması amacıyla başlattığı tarım, ticaret ve turizm ağırlıklı '3 T' formülü vatandaşlardan tam not aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da adaylığını ilk açıkladığı isim olan Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Galip Özel, propaganda sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, tüm ekip arkadaşlarına ve proje çalışmalarına katkı veren kanaat önderlerine teşekkür etti. Süreç kapsamında gerek Ramazan Ayı'nın ruhuna gerekse siyasi nezakete azami ölçüde riayet ederek çalışma yaptıklarını belirten Özel, halkın sevgisi ve desteğiyle sandığa gitmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Seçimlerin bir demokrasi şenliği olduğunu belirten Özel, "Başarılı bir süreç yürüttük. Bu süreçte Bozdoğan'ın kabuğunu kırmasını sağlayacak tarım, ticaret ve turizm başlığı altında '3 T' formülü adını verdiğimiz ciddi bir proje çalışması yaptık. Halkımızın da yoğun ilgi gösterdiği bu projelerin faaliyete geçmesi için inşallah 01 Nisan'dan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Çocuğundan yaşlısına, gencinden öğrencisine, ev hanımından tarlada çalışan işçiye kadar herkesin daha mutlu olacağı bir Bozdoğan hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" diyerek görevi devralır almaz Bozdoğan'da keyfiyet belediyeciliğine son verip herkese eşit hizmetin sunulacağı bir hizmet zinciri oluşacağını söyledi. - AYDIN