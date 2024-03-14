CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'den sandık güvenliği açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'den sandık güvenliği açıklaması

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey\'den sandık güvenliği açıklaması

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, vatandaşların oylarının önemine vurgu yaparak sandık güvenliği konusunda tedbirler aldıklarını belirtti.

14.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:22
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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir oyun dahi zayi olmamasını sağlayacağız. Bir oy dahi önemli. Vatandaşın oyu bizim için çok değerli. Ona sandıkta sahip çıkacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri çerçevesinde Mudanya'nın mahallerini ziyaret etti. Trilye, Yalıçiftlik ve Çepni mahallelerinde büyük bir coşku ile karşılanan Bozbey, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların sandık güvenliği ile ilgili sorularını yanıtlayan Bozbey, "Sandıklar ile ilgili bütün tedbirleri alıyoruz. İlave müşahit organizasyonu yapılıyor. Bir oyun dahi zayi olmamasını sağlayacağız. Bir oy dahi önemli. Vatandaşın oyu bizim için çok değerli. Onu sandıkta sahiplenmek zorundayız. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sandıklar açıldığında birinci sırada mutlaka büyükşehirin oylarının sayılması lazım. Yönetmelik bunu gerektiriyor. İkinci sırada ilçe belediye başkanlığına verilen oylar sayılacak. Üçüncü sırada meclis üyelerinin oyları sayılacak. En son muhtar oyları sayılacak. Bazı sandık kurulu başkanları bunu tam tersinden yapıyorlar. Başka şeyler yapabiliriz diye. Sakın aldanmayın hemen suç duyurusunda bulunun. Avukatlarımız gerekeni yapacaktır" dedi.

"Sahil düzenlemesi projemiz var"

Sahil düzenlemesi ile ilgili de konuşan Mustafa Bozbey, "Sadece bir bölgede değil Boğaz'a kadar olan bölge ile ilgili bir sahil düzenlemesi projemiz var. Mudanya'da körfez içi ulaşımı da sağlayacak bir projemiz var, bunu da uygulayacağız. Biz vatandaşlarımıza destek olarak bu süreci yöneteceğiz. Ekonomik sorunları yaşayan vatandaşlarımıza destek olacağız. Onların umutlarını oluşturacağız. Gençlerimize iş ile ilgili destek olacağız. Onları eğitip daha fazla kazanması için bir eğitim seferberliği başlatacağız. Onları iş ve AŞ sahibi yapıp geleceğe daha umutla bakmalarını, en azından hayal kurmalarını sağlayacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'den sandık güvenliği açıklaması - Son Dakika

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