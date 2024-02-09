CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Muhtar Derneklerini Ziyaret Etti

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa'da muhtar derneklerini ziyaret etti. Bozbey, "Bursa özelinde nereye gittiysem muhtarlarımız bana memnuniyetsizliklerini ilettiler. Muhtarlarımız mahallelerinde yapılanlardan haberdar olmalıdır" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, ilçede bulunan iki muhtar derneğini ziyaret etti.
Burada muhtarlara kısa bir konuşma yapan Bozbey, "5 yıl önce yine buralarda sizlerle olmuştuk. 5 sene içinde bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte, toprağın, suyun, enerjinin ve en önemlisi de insanlığın kıymetine vardık. Bu 5 sene bir daha tekrarlanmazsa, çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız hikayelerimiz oldu" dedi.
Demokrasinin en küçük birimi olmasına rağmen seçimlere bağımsız olarak giren muhtarların gerçek demokrasi olduğunu ifade eden Bozbey,muhtarların geleceği ile ilgili bazı şeylerin söylendiğini ile getiererek, "Siz söylenenleri kafanıza takmayın. Hiç kimse muhtarlık müessesini kaldıramaz. Ben Bursa özelinde nereye gittiysem, inanın bana muhtarlarımızın memnuniyetsizliklerini ilettiler. Bana söyledikleri şu; 'Bizim mahallemize bir şey yapılıyor haberimiz yok'. Asfalt yama ekibi geliyor muhtarların haberi yok. Bu uygulama yanlıştır. Mahallede yapılacak her türlü hizmette muhtarların bilgisi olması şartı vardır" diye konuştu.
Başkan Adayı Mustafa Bozbey, muhtarlar ziyaretinin ardından farklı programlarla Mustafakemalpaşa turuna devam etti. - BURSA
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