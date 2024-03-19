CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, \'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri\'ni tanıttı

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Ankara'da düzenlenen bir iftar programında 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı. Projeler arasında yeni kreşlerin yapılması, üniversite öğrencileri için yurtların artırılması ve emekliler için bir kampüs oluşturulması yer alıyor.

19.03.2024 23:02  Güncelleme: 23:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA (İHA) – CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı.

CHP'nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, Ankara'da bir restoranda düzenlenen iftar programında basın mensupları ile bir araya geldi. Güner, yaptığı konuşmada, "Çankaya Belediyesi olarak hem hukuksal anlamda mevzuata uygun görev ve yetki alanına uygun hem de belediye bütçesine uygun şekilde yurttaşlarımızın yaşamına bundan sonra ne katabiliriz anlayışıyla bu projeleri geliştirdik" dedi.

"Beş yılda 10 yeni kreş yapmayı vadediyoruz"

Belediye bünyesinde hizmet veren kreşlerle ilgili olarak toplumun tüm kesimlerinden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Güner, "Çankaya bu anlamda örnek bir belediye olarak gösteriliyor. Mevcutta 15 tane kreşimiz var. Önümüzdeki beş yıl içinde hızlı bir şekilde bu 15 kreşi 25'e çıkarmayı, beş yılda 10 yeni kreş yapmayı vadediyoruz. Ekolojik kreş gibi ya da gece kreşi gibi yeni örneklerle de bunu çeşitlendirmeyi öngördük" ifadelerini kullandı.

"Çankaya'da en az 3 yurt olması için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz"

Çankaya'da 13 üniversiteye ev sahipliği yaptıklarını belirten Güner, "300 bine yakın üniversite öğrencisi ve genç nüfusla Çankaya'da biz gençlerin bu yeni dönemde daha aktif şekilde sahada olacakları, Çankaya'ya renk katacakları bir dönemi düşlüyoruz. Şu anda doğrudan Çankaya Belediyesinin yönetiminde olan bir yurdumuz yok maalesef ama bu büyük bir ihtiyaç. Hem yurttaşlarımızdan hem de gençlerden bize gelen bir ortak talep oldu. Bu anlamda önümüzdeki beş yılda 3 yurt olarak kendimize hedef koyduk ama bunu ilk başta yapabilir miyiz diye düşünürken şimdi en az 3 yurt olması için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Emekli kampüsü modelini hayata geçireceğiz"

Emekliler için şu anda "bahar evlerinin" hizmet verdiğini vurgulayan Güner, "Çankaya'da emekli lokallerini artırma yönünde bu taleplere cevap vereceğiz. 'Emekli Kampüsü' ismini verdiğimiz farklı bir konseptte tasarlanmış, içerisinde hobi bahçesi şeklinde adlandırabileceğimiz; doğa ile tarım ile iç içe olunacak alanların olduğu bir emekli kampüsü modelini de hayata geçireceğiz" dedi.

Güner konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Bir gazetecinin belediye başkanı olması halinde ilk önceliğinin ne olacağını sorması üzerine Güner, "Halk lokantası konusunda hızlı bir şekilde atım atacağız. İlk hayata geçireceğimiz uygulama belki de bu olacak" dedi.

Partisi tarafından Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak isminin geç açıklanıp açıklanmadığı ve bu durumun bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağına yönelik soruya ise Güner, "Geç açıklanma olayının benim açımdan bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hüseyin Can, Çankaya, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:05 İzmir’de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı İzmir'de iftar öncesi tartışan yaşlı çiftin kavgası cinayetle sonuçlandı
20:40 Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna’ya asker göndermek için hazırlık yapıyor Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
20:21 Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı
19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
20:45 Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
18:29 ABD’de bir anne, bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep oldu ABD'de bir anne, bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep oldu
18:21 Kırklareli’de markette kadın müşteriyi taciz eden şahsın akli dengesi bozuk çıktı Kırklareli'de markette kadın müşteriyi taciz eden şahsın akli dengesi bozuk çıktı
17:15 Boşanma aşamasındaki eş ve kayınvalidesi tarafından darp edilen baba, çareyi Erkekleri Koruma Derneği’ne başvurmakta buldu Boşanma aşamasındaki eş ve kayınvalidesi tarafından darp edilen baba, çareyi Erkekleri Koruma Derneği'ne başvurmakta buldu
17:00 Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi Tayvanlı öğrenci sigorta dolandırıcılığı için 2 bacağını kestirdi, sadece 7 bin 200 dolar alabildi
16:37 Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok Adalet Bakanı Tunç: Derbideki olaylara karışan 38 kişinin kimliği tespit edildi, futbolculara yönelik bir soruşturma yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 23:10:00. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, 'İkinci Yüzyılın Çankaya Projeleri'ni tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement