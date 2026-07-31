CHP'de 12 İl Başkanı Atandı

CHP Sözcüsü Sarı: "12 ile, il başkanı ataması yapıldı. Amasya'ya Emin Kalyoncu, Artvin'e Ahmet Özdemir, Balıkesir'e Fikret Şahin, Burdur'a Recep Mutlucan, Giresun'a Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum'a Tuncay Yılmaz, Kars'a Muhammet Baran Karahan, Kastamonu'ya Uğur Alendar, Kütahya'ya Nihat Saygın, Rize'ye Muhittin Bayrak, Trabzon'a Mustafa Gültekin, Zonguldak'a ise Olcay Can atandı."