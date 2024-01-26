Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP\'den istifa etti

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar devam ederken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İLGEZDİ: KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREREN TASFİYE EDİLİYOR

Sosyal medyadan istifasını duyuran İlgezdi, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" dedi.

CHP SÖZCÜSÜ: BU KONUDA BİZE ULAŞAN BİR BİLGİ YOK

Battal İlgezdi'nin istifası sorulan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu konuda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.