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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifa etti. Açıklamasında İlgezdi, ''CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor'' dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP\'den istifa etti
26.01.2024 - 18:11,  Güncelleme: 18:43
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar devam ederken Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İLGEZDİ: KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREREN TASFİYE EDİLİYOR

Sosyal medyadan istifasını duyuran İlgezdi, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

CHP SÖZCÜSÜ: BU KONUDA BİZE ULAŞAN BİR BİLGİ YOK

Battal İlgezdi'nin istifası sorulan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu konuda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

YORUMLAR (2)
  • Serkan Alpargan: Adam gibi adam batal helal olsun sana Yanıtla 61 13
  • Ali Cesur: Çıkar ilişkileri bitti ve gitti.. ne demişti atalarımız yolda bulduğunu yolda kaybedersiniz Yanıtla 14 56

Cumhuriyet Halk Partisi, Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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