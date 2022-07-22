CHP'de adı darp olayına karışan İl Sekreteri istifa dilekçesini parti yönetimine sundu - Son Dakika
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CHP'de adı darp olayına karışan İl Sekreteri istifa dilekçesini parti yönetimine sundu

22.07.2022 14:29
CHP'de adı darp olayına karışan İl Sekreteri istifa dilekçesini parti yönetimine sundu

Kırşehir CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan'ın, Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında partinin il sekreteri Hüseyin Çakmak tarafından darp edilmesinin ardından Çakmak partisine istifa dilekçesini sundu.

Kırşehir CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan'ın, Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında partinin il sekreteri Hüseyin Çakmak tarafından darp edilmesinin ardından Çakmak partisine istifa dilekçesini sundu.

Açıklamalarda bulunan Çakmak; "Üye standımızda iki gün öncesi yaşanan olaylar gerçekleri yansıtmamaktadır. Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan ile tartışmamız oldu. Darp ise söz konusu değil" dedi. Olayın kamuoyuna yansıması sonrası istifa dilekçesini partisinin il başkanlığına sunduğunu anlatan Çakmak; "Olayın bu denli basına yansımasından büyük rahatsızlık duydum. Partime zarar vermemek adına istifa dilekçemi sundum. Değerlendirme ise il yönetimine ait olacaktır. CHP içerisinde kesinlikle kavga söz konusu değildir. Ben onurluca istifamı verdim. Arkadaşımızdan da istifasını bekliyorum" diye konuştu.

CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aydoğan; Cacabey Meydanı'nda açılan üye standında darp edildiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunarak; "Benim üzerimde partiye ait yelek vardı. Benden H.Ç., yeleği çıkarmam gerektiğini söyledi. Benim görevden alındığımı söyledi. Ben ise görevde olduğumu ve kendisinin beni görevden alma yetkisinin olmadığını söyledim. Bunun üzerine H.Ç., bir eliyle boynumu tutup sıkarak diğer eliyle de bana vurdu" demişti. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de adı darp olayına karışan İl Sekreteri istifa dilekçesini parti yönetimine sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'de adı darp olayına karışan İl Sekreteri istifa dilekçesini parti yönetimine sundu - Son Dakika
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