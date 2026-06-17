CHP\'de Disiplin Süreci ve Olağan Kurultay Hazırlığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, şu anda 820 kurultay delegesinin imzasının tutanak altına alındığını, olağanüstü kurultayla ilgili değerlendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK'nin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, CHP'li 3 il başkanı ve 3 eski il başkanı hakkında, mutlak butlan davası iddianamesinde yer almaları sebebiyle disiplin süreci başlatıldığını belirtti.

Bu isimleri MYK kararıyla tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk ettiklerini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'i disipline sevk ederek il yönetimini fesih kararı almış bulunuyoruz. Yerine de Mahmut Edebali'yi il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz yönetimiyle beraber. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'yı yönetimini de feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Yerine henüz bir atama yapmadık. Yine davaya konu olmuş arkadaşlarımızı da disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Bunlardan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar."

Davadan bağımsız olarak, partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı bazı il başkanlarını ve yönetimlerini de görevden aldıklarını dile getiren Sarı, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar'ın yerine Hasan Nesanır'ın, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu'nu yerine Orhan Bayram'ın, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız yerine Hakan Satılmış'ın görevlendirildiğini aktardı.

"Olağan kurultayla ilgili komisyon oluşturuldu"

Ankara İl Başkanlığı için de bir görevlendirme yaptıklarını belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da mevcut il başkanvekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber feshi ve kendisinin ilgasıyla yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. İzmir için de Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimiyle beraber görevden alarak, yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Kayseri'de üç tane ilçe başkanlığımız boştu. Buralara atama yapıyoruz. Melikgazi için Ergün Canbulat, Talas için Hasan Çetin arkadaşımızı, Kocasinan ilçemiz için de Neşe Mısırlıoğlu Aslan arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz."

Sarı, Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile ilgili de değerlendirme yaptıklarını, Asu Kaya ve yönetimini feshederek, yerine Ayten Gülsever'i CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak atadıklarını bildirdi.

Olağan kurultay takvimi başta olmak üzere, ilgili süreci işletecek bir komisyon kurma konusunun da MYK'de gündeme geldiğini aktaran Sarı, "6 kişiyle komisyon oluşturuldu. Bu arkadaşlarımız, Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevai Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir. Bu MYK üyelerimiz, Olağan Kurultaya Hazırlık Komisyonu'nda görev alacaklar. En kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp olağan kurultayla ilgili takvimi CHP'nin önüne koyacaklar." dedi.

Sorular

CHP'li Sarı, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların genel merkeze teslim edilmesine" ilişkin soru üzerine Sarı, konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, şunları ifade etti:

"Olağanüstü kurultay yapmak üzere imzalarını vermiş kurultay delegelerimizin en demokratik haklarını kullandığını belirtmek isteriz. Dilekçeleri aldık, 830 adet imza var. Bunların 9'u tedbirli olarak disipline sevk edildiği için onları düştüğümüzde, bir arkadaşımız da imzasını geri çekti, şu anda 820 kurultay delegesinin imzası tutanak altına alındı. CHP'nin olağanüstü kurultay ile ilgili değerlendirmesi kamuoyuyla paylaşılacak."

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kamuoyuna yansıyan açıklamalarının sorulduğu Sarı, "Ben arkadaşlarımı samimiyete davet ediyorum. Susarak yanlış olduğunu düşündükleri kararlara iştirak eden arkadaşların şimdi dışarıda kaldıktan sonra bu tür eleştiriler yapmış olmasını hiç doğru bulmuyorum." dedi.

Bazı personelin CHP Genel Merkezi'ndeki işlerine son verilmesinin sorulduğu Sarı, "Bizden önceki yönetici arkadaşlarımız binaya geldiğinde 94 arkadaşımız çalışıyormuş. Biz devraldığımızda 179 arkadaşımızın çalıştığını öğrendik. Ciddi bir istihdam yaşanmış burada. Tabii burada Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ni de dahil etmek lazım. Biz, yeniden yapılanma süreci içinde ofisi kapattık. İhtiyaç fazlası personel söz konusu oldu." yanıtını verdi.

"Salı günü grup toplantısını gerçekleştireceğiz"

YDK'ye sevk edilen milletvekilleriyle ilgili soru üzerine Sarı, "Tedbir kararı ile disipline sevk edilenlerle ilgili biz bir yazı yazıyoruz Yargıtay'a. O yazı çerçevesinde de savcılık gerekli işlemi yapıyor. Buraya özel yapılmış bir durum yok, bu bir mutat işlem. Yarın YDK toplanıyor, bu arkadaşlarımızın itirazı değerlendirilecek." yanıtını verdi.

"Kılıçdaroğlu'nun haftaya grup toplantısı yapıp yapmayacağı ve Özgür Özel tarafıyla temasın sürüp sürmediği" sorulan Sarı, şunları kaydetti:

"Resmi temas ya da arka kapı diplomasisi gibi şeyler yok. Geçen hafta salı günü gruptaki arkadaşlarımızın ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'grup toplantısı yapmayacağız' açıklamaları üst üste örtüşünce, sanki arkada böyle bir çalışma var, arka kapı diplomasisi işliyor gibi bir algı oluştu. Biz, kendi adımıza CHP tabanının ayrışmaması, karşı karşıya gelmemesi ve partinin yıpranmaması açısından Sayın Genel Başkanın yapmış olduğu fedakarlık sonucu grup toplantısını yapmama kararı aldık. Olağan olan, CHP Genel Başkanı'nın TBMM Grup Salonu'nda grup toplantısı yapmasıdır. Salı günü grup toplantısını gerçekleştireceğiz."