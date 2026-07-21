CHP'de Görev Devir Teslimi Krizi - Son Dakika
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CHP'de Görev Devir Teslimi Krizi

CHP\'de Görev Devir Teslimi Krizi
21.07.2026 14:41
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Mehmet Pank, CHP Samsun İl Başkanlığı'nda uygunsuz notlar ve izinsiz video iddialarıyla savcıya başvuracak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından Samsun İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Pank, göreve başlamasının ardından parti binasında karşılaştığı notlar, eksik belgeler ve izinsiz görüntü kaydı iddialarıyla ilgili savcılığa başvuracağını açıkladı.

CHP Samsun'da eski il başkanı Mehmet Özdağ ve yönetiminin görevden alınmasının ardından parti binasına gelen yeni il başkanı Mehmet Pank, görevi devraldı. Pank, binada uygunsuz yazılar bulunduğunu, karar defterine ulaşamadıklarını ve konuyla ilgili yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Karar defterinin bulunmaması halinde noter aracılığıyla tutanak hazırlatacaklarını belirten Pank, defterin teslim edilmemesi durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Parti binasında bırakılan yazılarla ilgili de gerekli işlemleri yapacaklarını belirten Pank, "CHP'ye yakışmayan görüntülerle karşılaştık. Bu konuyla ilgili gerekeni yapacağız. 'Burası baba ocağı' deyip de böyle yapmaları uygun olmadı. Herkes ileride CHP'ye geri dönecektir. 6 ok bir markadır. Şu anda partinin karar defterine ulaşamadık. Milletvekilini aradık, eski il başkanını arayacak, karar defteri varsa gönderecekler. Bu konuyla ilgili noterden tutanak tutacağız. Karar defteri bize ulaşmadığı takdirde savcılığa vereceğiz. Ayrıca CHP'ye yakışmayan yazılarla alakalı da gerekeni yapacağız. Ben, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne inandığım için il başkanlığını kabul ettim. Ekip olarak da sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız. Bundan sonraki süreçte iktidar olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Eski yönetim, arkamızdan FETÖ taktiği gibi video çekip paylaştı"

Dün kamuoyuna yansıyan görüntülerle alakalı da suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Pank, "Dün benimle alakalı burada bir video paylaşıldı. O suçtur. Onu ayrıca savcılığa vereceğim. Beni halkın önüne atmaya çalıştılar. O konuyla alakalı da suç duyurusunda bulunacağım. Dün arkadaşlarımızla saat 11.00'de parti binasına geldik. Bizden akşama kadar izin istediler. Biz de izin verdik ama arkamızdan FETÖ taktiği gibi video çekip paylaştılar. Bunun üzerine dilekçe yazarak valiliğe gittim. Oradan emniyete havale ettiler. Emniyetten polis verebileceklerini ancak kötü görüntülerin oluşmasının bize yakışmayacağını ilettiler. Makamda milletvekili arayarak akşama kadar izin istedi. Ben de akşam partiyi boşaltmalarını uygun gördüm. Partiden çıkarken de yazıları yazıp, etrafı dağıtıp gitmişler. Partiye yakışmayan, kendilerine yakışan işleri yapıp gitmişler" diye konuştu.

Pank ayrıca yönetim kurulunun da belirlendiğini ve kısa sürede genel merkeze iletileceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Samsun, Son Dakika

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