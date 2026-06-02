CHP'de İç Sorunlar ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de İç Sorunlar ve Birlik Vurgusu

02.06.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Orhan Sarıbal, partisindeki sorunları çözmenin kendi sorumlulukları olduğunu belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, partisinde yaşanan sorunlara ilişkin, "Bu bizim iç meselemizdir, temel meselemizdir. Bizim iç meselemizi de biz kendimiz elbette çözmek durumundayız." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünün buğday alım satım fiyatını açıkladığını anımsattı.

Türkiye'deki buğday ekim alanının azaldığını dile getiren Sarıbal, buğday fiyatının mazot, tohum, gübre, işçilik, mekanizasyon maliyetine göre belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Sarıbal, "Aslında bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı açıklama, buğdaya zam değil çiftçiye ceza." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, CHP'li 111 milletvekilinin olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını anımsatarak, "Bu çağrıda yoktunuz, kurultay tartışmalarına ne diyorsunuz? Partinizin Grup Toplantısı'na katılacak mısınız?" soruları üzerine Sarıbal, şunları kaydetti:

"Evet, partiyle ilgili sorunlarımız vardır ama Cumhuriyet Halk Partisi bütün sorunlarını kendisi aşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi bu erdeme, bu tarihsel birikime sahiptir. Herkes bizim arkadaşımız. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer bizim partilimiz, üyelerimiz. Bu bizim iç meselemizdir, temel meselemizdir. Bizim iç meselemizi de biz kendimiz çözmek durumundayız. Biz çözmezsek, çözülmemesi için başta basın yayın organları olmak üzere bütün yapılar devrede olacaktır."

Sarıbal, partisinin birlik ve dayanışma içinde bir araya gelerek bu sarmaldan çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Orhan Sarıbal, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de İç Sorunlar ve Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

11:21
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:03:22. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'de İç Sorunlar ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.