CHP\'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel\'den ilk yorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimleri öncesi İzmir'deki belediye başkan adaylarını belirledi. Parti Meclisi'ne (PM) sunulan listede İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı olan Cemil Tugay seçildi. Böylelikle CHP, mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yola devam etmeme kararı aldı. CHP lideri Özgür Özel, açıklanan İzmir adayına ilişkin ilk değerlendirmeyi yaparak "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksınlar." ifadelerini kullandı.

CHP'nin İzmir adayı belli oldu. Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30'da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü. Toplantının ardından Parti Meclisi toplantısına geçildi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cemil Tugay olmasına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"DEĞİŞİM NEREDE DİYENLER İZMİR'E BAKSINLAR"

CHP Genel Başkanı Özel'den ise açıklanan adaylara ilişkin ilk değerlendirme geldi. Gazeteci Saliha Çolak, Özel'in "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksınlar." dediğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay

Öte yandan CHP, İzmir'deki ilçelerde de belediye başkan adaylarını kamuoyuyla tanıttı.