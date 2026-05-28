CHP'de Kılıçdaroğlu Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Kılıçdaroğlu Eleştirisi

CHP\'de Kılıçdaroğlu Eleştirisi
28.05.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nu parti yönetmeliğine uymamakla eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'na yönelik milletvekillerine gönderdiği yazıya ilişkin, "Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur. Bunların hiçbirinde genel başkanın adı geçmemektedir." dedi.

Emir, CHP TBMM Grubu'ndaki bayramlaşma programı sırasında, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamalar ve yaklaşımlarıyla kendilerini şaşırttığını söyleyen Emir, "Kendisinden beklemediğimiz derecede kimi konulara uzak kalışını, doğrusu kendisinin bilmemesi gibi değil ama yakın çevresi tarafından hazin bir şekilde yanıltılması olarak değerlendirmek istiyoruz. Çünkü yanıltılmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun böylesine bize göre eksik, hatalı ve yanlış yorumlar, yaklaşımlar göstermesi olanaksızdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve ekibine, "CHP'nin Parti Meclisi olmadan yönetilmeye çalışıldığı" yönünde eleştiride bulunan Emir, "Partiyi, parti organları olmadan, onların kararları olmadan yönetemezsiniz. Hukuka, kanunlara, yönetmeliğe, tüzüğe, bizim iç yönetmeliğimize uyacaksanız başka şansınız yok. Yasalara uyacaksınız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın tarihi, gündemi ve yerine dair bilgilendirmeler kendisince yapılmadan, toplantının düzenlenmeyeceğini bildirdiği yazıyı değerlendiren Emir, "Bir defa ben böyle bir yazının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemiyorum. Nitekim bu imza da Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasına benzemiyor. Buradan soruyorum, bu imza sizin mi? Bu yazı sizin mi? Eğer bu yazı sizinse siz bu yazıyı yazamazsınız Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim tanıdığımız Kemal Kılıçdaroğlu en azından yasaya, yönetmeliğe, iç tüzüğe bakar. Bakar, ona göre karar alır." diye konuştu.

CHP TBMM Grup Toplantısı'nın nasıl yapılacağına dair bir tartışma olmadığını anlatan Emir, parti iç tüzüğüne atıfta bulunarak, "Grup birleşimlerinin gündemini, grup toplantısında neler konuşulacağına, hangi kararlar alınacağını grup yönetim kurulu belirler. Peki bu grup yönetim kurulunun olağan toplantıları nasıl yapılır? Genel başkanın iradesiyle mi yapılır? Hayır." dedi.

Emir, CHP'nin bir grup başkanı, grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu bulunduğunu anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Grubun genel kurulunu toplamaya ve grup genel kurulunun gündemini belirlemeye tek başına yetkili olan grup yönetim kuruludur. Bunların hiçbirinde genel başkanın adı geçmemektedir. Dolayısıyla Meclis'teki iş ve işlemler grup başkanı ve grup başkanvekilleri ve grup yönetim kurulu üzerinden yürür. Yönetmeliğimiz açıktır, en ufak bir tartışmaya yer yoktur. Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır. Yine yönetmelik gereğince, ki bu yönetmelik Meclis iç tüzüğü ile paralel yapılmıştır. Yeni değildir, 100 yıllık partinin yönetmeliğidir. O iç tüzüğe uygun olarak da haftada en az bir gün toplanmak zorundadır ve o toplantısının yer ve saatini yönetim kurulu belirlerken aynı zamanda gündemini de belirleyecektir. Bunu yayınlayacaktır ve sonrasında da grup genel kurulumuz toplanacaktır."

Gelecek hafta grup toplantısının yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Emir, 1 Haziran'da grup yönetim kurulu toplantısının kararı sonucunda bunun belirleneceğini bildirdi.

CHP'li Emir, Kılıçdaroğlu'nun kullanması gereken ilk ve tek yetkinin, partiyi kurultaya götürmek olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Emir, Politika, Güncel, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Kılıçdaroğlu Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:08:29. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'de Kılıçdaroğlu Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.