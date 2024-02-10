CHP'de makam paylaşımı krizi: Polis kapıyı kırarak odayı boşalttı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'de makam paylaşımı krizi: Polis kapıyı kırarak odayı boşalttı

CHP\'de makam paylaşımı krizi: Polis kapıyı kırarak odayı boşalttı

CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekipleri arasında yaşanan makam odası paylaşımı krizi nedeniyle TBMM'de sorun yaşandı. Özel'in protokol müdürü Şükran Kütükçü, kendini odaya kilitleyip kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırarak odayı boşalttı. Kütükçü'nün eşyaları tahliye edilerek oda Uğur Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim edildi ve Meclis Genel Sekreterliği, Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı.

10.02.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekiplerinin makam odası makam paylaşımı yüzünden TBMM'de sorun yaşandı. Özel'in protokol müdürü Şükran Kütükçü kendini odaya kilitleyip kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırıp odayı boşalttı.

Edinilen bilgilere göre, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğünden bu yana yanında yer alan ve özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü kurultay sürecinde taraf değiştirerek, Özgür Özel'in bulunduğu değişimcilerin tarafında geçti. Özgür Özel ise Kütükçü'yü protokol müdürü olarak görevlendirdi ve kendisine de daha önce CHP'li meclis idare amirlerinin kullandığı odayı tahsis etti. Fakat CHP'li milletvekillerinin oyuyla Meclis İdare Amirliğini Kılıçdaroğlu'na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazandı.

Bayraktutan'ın daha önce de CHP'li Meclis İdare Amirlerine verilen odaya geçmesi gerekiyordu. Meclis yönetimi de buna uygun olarak meclis idare amiri tabelasını odanın girişine astı. Ancak Şükran Kütükçü ve parti yönetimi o tabelayı indirdi. Ayrıca oda da Bayraktutan'a teslim edilmedi. Bunun üzerine Uğur Bayraktutan Meclis Genel Sekreterliğine başvurarak odanın boşaltılmasını istedi. Genel Sekreterlik de hem CHP grubuna hem de Şükran Kütükçü'ye gönderdiği yazıyla odanın boşaltılmasını istedi. Ancak yürütülen temaslardan sonuç alınamadı. CHP genel başkanı Özgür Özel ile Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır da Kütükçü'nün odada kalmasına destek verdi.

Krizin çözülememesi üzerine Genel Sekreterliğin talimatıyla Meclis Polisi devreye girerek, odayı boşaltmak üzere harekete geçti. Ancak edinilen bilgilere göre, Şükran Kütükçü kendini odaya kilitledi ve polise de kapıyı açmadı. Meclis Destek Hizmetleri Personeli bunun üzerine makam odasının kapısını sökerek Kütükçü'yü odadan çıkarttı. Kütükçü, polis eşliğinde eşyalar toplanıp dışarıya alındı.

Yaşananların ardından Şükran Kütükçü'nün eşyaları tahliye edilerek oda Uğur Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim edildi. Meclis Genel Sekreterliği ise bütün uyarılara rağmen odayı boşaltmayan ve başdanışman kadrosunda görev yapan Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Bayraktutan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de makam paylaşımı krizi: Polis kapıyı kırarak odayı boşalttı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'de makam paylaşımı krizi: Polis kapıyı kırarak odayı boşalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement