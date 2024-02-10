CHP\'de makam paylaşımı krizi: Polis kapıyı kırarak odayı boşalttı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ekiplerinin makam odası makam paylaşımı yüzünden TBMM'de sorun yaşandı. Özel'in protokol müdürü Şükran Kütükçü kendini odaya kilitleyip kapıyı açmayınca, polis kapıyı kırıp odayı boşalttı.
Edinilen bilgilere göre, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğünden bu yana yanında yer alan ve özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü kurultay sürecinde taraf değiştirerek, Özgür Özel'in bulunduğu değişimcilerin tarafında geçti. Özgür Özel ise Kütükçü'yü protokol müdürü olarak görevlendirdi ve kendisine de daha önce CHP'li meclis idare amirlerinin kullandığı odayı tahsis etti. Fakat CHP'li milletvekillerinin oyuyla Meclis İdare Amirliğini Kılıçdaroğlu'na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazandı.
Bayraktutan'ın daha önce de CHP'li Meclis İdare Amirlerine verilen odaya geçmesi gerekiyordu. Meclis yönetimi de buna uygun olarak meclis idare amiri tabelasını odanın girişine astı. Ancak Şükran Kütükçü ve parti yönetimi o tabelayı indirdi. Ayrıca oda da Bayraktutan'a teslim edilmedi. Bunun üzerine Uğur Bayraktutan Meclis Genel Sekreterliğine başvurarak odanın boşaltılmasını istedi. Genel Sekreterlik de hem CHP grubuna hem de Şükran Kütükçü'ye gönderdiği yazıyla odanın boşaltılmasını istedi. Ancak yürütülen temaslardan sonuç alınamadı. CHP genel başkanı Özgür Özel ile Grup başkanvekili Ali Mahir Başarır da Kütükçü'nün odada kalmasına destek verdi.
Krizin çözülememesi üzerine Genel Sekreterliğin talimatıyla Meclis Polisi devreye girerek, odayı boşaltmak üzere harekete geçti. Ancak edinilen bilgilere göre, Şükran Kütükçü kendini odaya kilitledi ve polise de kapıyı açmadı. Meclis Destek Hizmetleri Personeli bunun üzerine makam odasının kapısını sökerek Kütükçü'yü odadan çıkarttı. Kütükçü, polis eşliğinde eşyalar toplanıp dışarıya alındı.
Yaşananların ardından Şükran Kütükçü'nün eşyaları tahliye edilerek oda Uğur Bayraktutan'ın danışmanlarına teslim edildi. Meclis Genel Sekreterliği ise bütün uyarılara rağmen odayı boşaltmayan ve başdanışman kadrosunda görev yapan Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı. - ANKARA
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