CHP'de Mehmet Ali Yüksel, MYK kararıyla İstanbul İl Başkanlığına görevlendirildi - Son Dakika
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CHP'de Mehmet Ali Yüksel, MYK kararıyla İstanbul İl Başkanlığına görevlendirildi

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CHP\'de Mehmet Ali Yüksel, MYK kararıyla İstanbul İl Başkanlığına görevlendirildi
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK tarafından daha önce alınıp bugün tebliğ edilen kararla Mehmet Ali Yüksel'in CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirildiğini açıkladı. Sarı, Gürsel Tekin'e emek ve katkıları için teşekkür ederken, Yüksel'e ve İstanbul örgütüne hayırlı olsun dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda, İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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