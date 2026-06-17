CHP'de Milletvekili Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Milletvekili Krizi

17.06.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahsin Ocaklı, 9 milletvekilinin YDK'ya sevkini eleştirerek partinin iç tartışmalarını gündeme getirdi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekiline ilişkin, "CHP'nin 138 olan milletvekili sayısının 129'a düştüğünü yine CHP'nin sitelerinden öğrenmiş durumdayız. Ne yazık ki savunma hakkına da atanan genel başkan ve ekibi saygı göstermemiş oldu. Bunları bekliyorduk." dedi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisine yönelik "mutlak butlan" kararını değerlendirdi.

CHP'nin uzun süredir siyasi müdahalelere maruz kaldığını ifade eden Ocaklı, "Bugün yaşanan tartışmalar yalnızca bir parti içi mesele değil, demokratik temsil ve siyasi iradenin gasbı meselesidir. Mutlak butlan kararı sonrasında göreve gelen yönetimin temel sorumluluğu, parti üyelerinin, delegelerin iradesine başvurarak, kurultaya götürmek olmalıydı. Ancak bu yönde de adımlar atılamadı." diye konuştu.

Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine tepki gösteren Ocaklı, bu isimlerin savunmaları alınmadan CHP üyeliklerinin düşürüldüğünü iddia etti.

Tahsin Ocaklı, "CHP'nin 138 olan milletvekili sayısının 129'a düştüğünü yine CHP'nin sitelerinden öğrenmiş durumdayız. Ne yazık ki savunma hakkına da atanan genel başkan ve ekibi saygı göstermemiş oldu. Bunları bekliyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın Toplantısı, Tahsin Ocaklı, Milletvekili, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Milletvekili Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:44:23. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'de Milletvekili Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.