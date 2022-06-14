CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti - Son Dakika
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CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti

14.06.2022 10:45

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde bir kadın meclis üyesiyle arasında geçen konuşma nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yapmıştı.

KADIN ÜYE, MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmış; mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar vermişti.

PROTESTO EDENLERLE DALGA GEÇMİŞTİ

Özcan ise belediye önüne gelerek "Eline, beline, diline hakim ol. Terbiyesiz Tanju Özcan" sloganları atan eylemcileri makam odasından izleyip dans ederek alay etmişti.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Daha önce de sık sık kadınlarla ilgili yaptığı şakalar ve sığınmacılarla ilgili sözleri nedeniyle gündeme gelen Özcan'ın son yaptıkları, partisi CHP tarafından dün MYK toplantısında ele alındı. Toplantıda parti içi meseleleri gündemine alan CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik disiplin kararı aldı. Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildi.

CHP yönetiminin ihraç istemine gerekçe olarak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi gösterildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Çınar, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti - Son Dakika


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