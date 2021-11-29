CHP'de 'Tanju Özcan' ve 'Alim Karaca' kararı ertelendi (2) - Son Dakika

MEHMET SEVİGEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) partiyi ve yönetimi katıldığı televizyon programlarında ve yazılı basında eleştiren eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Sevigen, geçen günlerde bir gazetede yer alan açıklamasında, "Kemal Bey'in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk'ten fazla genel başkanlık yaptı" ifadelerini kullanmıştı.