Bomba ön seçim iddiası: Yavaş'a "ikinci aday olmayacak" sözü verildi - Son Dakika
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Politika

Bomba ön seçim iddiası: Yavaş'a "ikinci aday olmayacak" sözü verildi

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CHP'de yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için önce aday olan ve kısa süre sonra bu kararından vazgeçen Dursun Çiçek, parti yönetiminin Mansur Yavaş'a ''ikinci bir aday olmayacağı'' yönünde söz verdiğini belirtti. Çiçek, ''İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı'' diye konuştu.

27.02.2025 08:25  Güncelleme: 08:51
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken, tartışmalar da bitmiyor.

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçimle cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci devam ederken, tartışmalar da beraberinde geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından adaylığını açıklayan, ancak daha sonra imza toplamayı bırakan eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP Genel Merkezi'nin Mansur Yavaş'a söz verdiğini iddia etti.

"İKİNCİ BİR ADAY İSTENMİYOR"

TV100 canlı yayınına katılan Dursun Çiçek, CHP Genel Merkezi'nin ön seçimde tek aday çıkmasını istediğini öne sürdü. Çiçek, "Burada iki temel düşünce var. Birincisi, tek adayla referandum şeklinde ön seçime gidilmesi. İkincisi ise Mansur Yavaş'a ikinci bir aday çıkmayacağı yönünde söz verilmesi. Yani Mansur Yavaş istemediği için ikinci bir aday çıkmayacak. Bu, Genel Merkez'in aldığı bir karar" dedi.

Bomba cumhurbaşkanlığı iddiası: Yavaş'a 'ikinci aday olmayacak' sözü verildi
Dursun Çiçek

"DİĞER İSİMLERE SIRA GELMEMESİ İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALINDI"

Açıklamalarında Çiçek, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde eğer İmamoğlu ön seçimde tek aday olmasaydı sırayla diğer adayların Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği sebebiyle CHP Genel Merkezi'nin böyle bir karar aldığını ifade etti.

Açıklamasında Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAYLI SEÇİME KATILMAM"

Dursun Çiçek, ön seçimde oy kullanmayacağını da belirtti. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu seçimlerde de oy kullanmadığını hatırlatan Çiçek, "Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yoksa sandığa gitmem" ifadelerini kullandı.

Bomba ön seçim iddiası: Yavaş\'a "ikinci aday olmayacak" sözü verildi

Dursun Çiçek, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bomba ön seçim iddiası: Yavaş'a 'ikinci aday olmayacak' sözü verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan Karakuş:
    Allahım Erdoğan bey inşallah 200 yaşına kadar yaşar ve bu ülkeyi dehşet tatlı yerlere getirir bu ülkede eskiden açlık sefalet vardı şimdi herkesin sofrasında bal kaymak Ezine Nutella vay vay reisim yaptı 47 40 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    MANSUR YAVAŞ ADAY OLSA DAHA MANTIKLI... 39 13 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    dursun çiçek adamdır 11 31 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Soran olursa sosyal demokrat parti dersiniz..!!! 11 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Seçime 3 sene var, bırakın bu işleri millete faydalı işler yapın, bir sürü belediyeniz var, el ele verin tarıma, hayvancılığa, istihdama vb. 0 2 Yanıtla
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