CHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti

28.05.2026 11:14
CHP heyeti, 3 bayram sonra AK Parti'yi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

CHP'de Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız oluşan heyet, AK Parti Genel Merkez binasında Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulundu. CHP heyetini, AK Parti Kabul heyeti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivil Toplum ve halkla ilişkiler Başkan yardımcısı Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan karşıladı. Bu ziyaret 3 bayram sonra gerçekleştirilen ilk bayram ziyareti oldu.

"Partilerimiz farklı, fikirlerimiz farklı ama bizim bir araya gelmemiz Türkiye'nin ortak paydasında çok önemli"

Burada konuşan Yayman, Türk milletinin çok güzel gelenekleri olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de bayramların olduğunu söyleyerek, "Bayramlar hem milletçe hem toplumca bir araya gelmemiz, küskünlüklerin son bulması ve aramızdaki kardeşliğin ve bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de CHP heyetini AK Parti Genel Merkezimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten Türkiye'nin özlediği manzaralar. Bunu sadece bayramlarda değil her zaman birlik, beraberliğin olması çok önemli. Milletimiz de biz de bunu beklemektedir. Partilerimiz farklı, fikirlerimiz farklı ama bizim en azından bir araya gelmemiz Türkiye'nin ortak paydasında çok önemli" diye konuştu.

"Bu coğrafyanın huzuru için tüm partilerle gereken her şeyi yapacağız"

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise Kurban Bayramı'nın bir yakınlaşma olduğunu dile getirerek, "Birbirimize de yakınlaşacağız, yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz bu topluma daha müreffeh bir hayat sunmak, daha mutlu bir Türkiye ve coğrafya temin etmek olmalıysa biz her türlü gereken yakınlaşmayı yapacağız. Tek hedefimiz var; gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkeler ile İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. O amaçla hep birlikte el ele gereken yapılacaktır. Bizler kardeşiz, daha ötesi yok. Bu coğrafyanın huzuru için tüm partilerle gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
