CHP'den Alım Gücü Açıklaması - Son Dakika
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Politika

CHP'den Alım Gücü Açıklaması

İzzet Akbulut, alım gücünün düştüğünü çeyrek altınla anlattı, subaylara yönelik muamele eleştirildi.

19.11.2024 18:17
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CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, hafta sonu yaptıkları il ziyaretlerinde vatandaşlara, alım gücünün düştüğünü çeyrek altın hesabıyla anlattıklarını belirtti.

Akbulut, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle bazı teğmenlerin disipline sevk edildiğini hatırlattı.

Teğmenlerin "Gazi Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözlerinden dolayı böyle bir süreçle karşılaştığını savunan Akbulut, "Subaylarımızın böyle bir muamele ile karşılaşmaları, Türk milletini derinden yaralamıştır. Ne demeleri bekleniyordu?" ifadesini kullandı.

Bunun, vatana, millete gönülden bağlılığı gösteren en anlamlı cümlelerden biri olduğunu dile getiren Akbulut, "Umut ediyoruz ki bu teğmenlerin başlarına bir şey gelmeyecektir. İhraç kararı verilecek olursa tarih önünde bu kararı verenler yargılanmaya hazır olmalıdır." diye konuştu.

Hafta sonu CHP milletvekilleri olarak 81 ile gittiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Akbulut, "2002 yılında alınan maaşlarla 2024 yılında alınan maaşlar arasında çeyrek altın üzerinden bir hesap yaptık. Vatandaşlarımıza, en düşük memur maaşıyla 2002'de 14 çeyrek altın alınabiliyorken 2024 yılında 7,5 çeyrek altının alındığını, 7 çeyrek altının kaybolduğunu, alım güçlerinin azaldığını anlatmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kara Harp Okulu, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Burdur, Son Dakika

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