CHP Can Atalay\'la ilgili AYM\'ye başvurdu

Politika

AYM'nin iki defa hak ihlali kararı vermesi ve İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay'ın bu kararları tanımaması üzerine adeta bir hukuk krizine dönüşen tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili en son Meclis'te vekilliğinin düşürülmesi kararı okunmuştu. CHP, kararla ilgili AYM'ye başvuruda bulundu.

CHP AYM'YE BAŞVURDU

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında yapılan oturumda Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespiti ve iptali istemiyle yapılan AYM başvurusu sonrası konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı?" diye sordu.