CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin mazbatasını aldı

CHP\'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin mazbatasını aldı

CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ergin, yaptığı konuşmada herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını söyledi ve Ayvalık için en iyi hizmeti vereceklerini belirtti.

03.04.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin ile CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Ayvalık Adliyesi önünde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yağmur Çaprak'tan mazbatasını alan Ergin'e eşi Canan ve kızı Nazan Ergin ile partililer eşlik etti.

Mesut Ergin, daha sonra yaptığı konuşmada, kendisine oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını söyledi.

Mazbata törenine katılanlara teşekkür eden Ergin, "Bu mazbata, hepinizin verdiği emeklerin bir sonucudur. İnanıyorum ki bu dönem Ayvalık için her şeyin çok güzel olduğu bir süreç olacaktır. Buna ben son derece eminim, sizler de emin olun. Ayvalık Belediyesi olarak en iyi hizmeti vereceğimiz konusunda müsterih olun." dedi.

Ergin, seçim yarışının son derece düzeyli ve güzel bir havada geçmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ayvalık'ta yaşayan herkesin belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak görev yapacaklarını vurgulayan Ergin, "Biz gücümüzü Ayvalık'tan ve Ayvalık halkından alıyoruz. Bu yüzden de önümüzde yapılacak çok iş var. Önümüzdeki süreçte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek ilçemize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Ayvalık'ımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri yapacağız. Bundan da hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın." diye konuştu.

Ergin ve meclis üyeleri, belediye hizmet binasına geçerek yeni dönem için işbaşı yaptı.

Kaynak: AA

Mesut Ergin, Ayvalık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 İYİ Parti’de peş peşe istifalar Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Önce Buğra Kavuncu, şimdi de Burak Akburak
23:39 AK Partili Yazıcı’nın Van ikilemi Önce YSK’yı tebrik etti, sonra sildi AK Partili Yazıcı'nın Van ikilemi! Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
23:12 CHP’nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptal edildi CHP'nin yıllar sonra kazandığı Kayseri Pınarbaşı'nda seçim iptal edildi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van’daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki mazbata kriziyle ilgili dikkat çeken çıkış
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
00:30 Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı
23:57 Van’da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı Van'da YSK kararı sonrası kutlamalara katılan DEM Partililer, sokakları süpürmeye başladı
23:47 İsmail Kartal’ın Livakovic’i neden oynatmadığı ortaya çıktı İsmail Kartal'ın Livakovic'i neden oynatmadığı ortaya çıktı
23:19 İstanbul Boğazı’nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli akıntıya kapılıyordu
22:27 Kadıköy’de 6 gollü çılgın maç Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-2 yendi Kadıköy'de 6 gollü çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 yendi
22:20 Fenerbahçe’nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı Fenerbahçe'nin yıldızı kariyerinin en güzel golünü attı
21:51 Van’da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı Van'da mazbata krizinin aşılmasından sonra protestolar, yerini sevinç gösterilerine bıraktı
21:03 Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçında protesto
20:39 Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu Öfkeli grup, MHP bayrağının asılı olduğu evi taşa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 00:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Ayvalık Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mesut Ergin mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement