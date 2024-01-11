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CHP'den Babadağ Belediyesi için aday olan tek isim Ali Atlı - Son Dakika
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CHP'den Babadağ Belediyesi için aday olan tek isim Ali Atlı

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 2019'da CHP'ye kazandırdığı belediyeyi tekrar kazanmak için aday oldu. Atlı, seçim süreci için hazırlıklarına başladığını ve ilçeye dokunacak yeni projelerinin olduğunu belirtti.

CHP\'den Babadağ Belediyesi için aday olan tek isim Ali Atlı
11.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:02
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CHP'den Babadağ Belediyesi için aday olan tek isim mevcut Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı oldu. 2019'da Babadağ Belediyesi'ni CHP'ye kazandıran Ali Atlı yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde 5 Aralık Salı günü aday adaylığı başvuruları da sona erdi. Babadağ Belediye Başkanlığı için ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) başvuru yapan tek isim mevcut Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı oldu.

Yaşanan gelişmenin üzerine Ali Atlı yeniden zafere ulaşmak için kolları sıvadı. Seçim süreci için hazırlıklarına başlayan Atlı, 2019 yılında Babadağ Belediyesi'ni AK Parti'den alarak CHP'ye kazandırmıştı.

Babadağ'da yapacaklarının henüz bitmediğini söyleyen Başkan Atlı, "Babadağ için güzel projelerimiz var ve henüz yapacaklarımız bitmedi. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile ilçemize dokunacak yeni projelerimiz hazır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Atlı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den Babadağ Belediyesi için aday olan tek isim Ali Atlı - Son Dakika
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