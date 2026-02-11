CHP'den Bakanların Yemini Geçersiz İddiası - Son Dakika
CHP'den Bakanların Yemini Geçersiz İddiası

11.02.2026 18:18
CHP'li Emir, Adalet Bakanı Gürlek'in yeminini, koşullar sağlanmadığı için geçersiz saydı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulundaki yeminine ilişkin, "Kürsü fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir." dedi.

Emir, TBMM Basın Kapısı önünde, CHP milletvekilleri ile düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemininin, gerekli koşullar sağlanamadığı için "mutlak butlan" olduğunu ileri sürdü.

Divan oluşmadan, kendileri çağrılmadan Bakanların kürsüye geldiğini iddia eden Emir, "Kürsü, fiilen abluka halindeyken olmuştur ve bu şekliyle bu yemin geçersizdir." diye konuştu.

Bugüne kadar atanan birçok bakanın Genel Kuruldaki yemin törenine eşlik ettiklerini dile getiren Emir, "İstanbul'da başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı cezaevine koymak için özel tasarım, iftiracılarla oluşturulmuş iddianameleri yazan başsavcının o tarzıyla, tutumuyla ödüllendirilmesi elbette ki kabul edilemezdi. Elbette ki bunu kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Akın Gürlek, Murat Emir

