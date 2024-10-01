CHP'den Bulgaristan Türklerine Seçim Çağrısı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Cevdet Çakırov ile bir araya geldi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çakırov ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiklerini belirterek, "Bulgaristan'da yapılacak 27 Ekim seçimlerine ilişkin olarak Bulgaristan Türklerine seçime katılmaları çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.