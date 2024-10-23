CHP'den Çocuk Sağlığı İçin İki Kanun Teklifi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, çocuk sağlığına dair partisinin milletvekillerinin imzasının olduğu iki kanun teklifi hazırladıklarını bildirdi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çocuk sağlığının önemine dikkati çekerek, onları risklere karşı koruyacak önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda CHP'li milletvekilleri olarak iki kanun teklifi hazırladıklarını dile getiren Pala, ilk teklifin çocukluk çağı aşılarının uygulanmasına ilişkin olduğunu kaydetti.

Aşıların halk sağlığı için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Pala, aşıların çocukları koruduğu gibi toplumu da koruduğunu söyledi. Pala, toplum bağışıklığını da oluşturabilmek için çocuklara mutlaka aşı yaptırılması gerektiğini belirtti.

Hazırladıkları ikinci kanun teklifinin bebeklerden topuk kanı alınmasına ilişkin olduğunu ifade eden Pala, bazı anne babaların bu uygulamaya itiraz ettiklerini aktardı.

Topuk kanı alınması uygulamasının bir sağlık taraması olduğunun altını çizen Pala, bu uygulama için yasal düzenleme yapılması gerekliliğini gündeme getirdiklerini bildirdi.

Pala, pandemi sırasında nargile kullanımına yönelik uygulanan yasaklayıcı tedbirlerin, bir süre önce kaldırıldığına işaret ederek, hükümetin nargile kullanımına ilişkin sınırları Sağlık Bakanlığı ile belirlemesini ve tütün ürünlerine dair bütün teşviklerin kaldırılmasını istedi.