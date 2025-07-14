CHP\'den dikkat çeken Manavgat hamlesi! Üyelikleri askıya alındı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yerine vekâlet edecek isim belli oldu. Belediye Meclisi, tek gündem maddesiyle gerçekleştirdiği toplantıda başkan vekilliği seçimini yaptı.

CHP'NİN ADAYI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP'nin adayı Mehmet Çiçek, 3 turda 20 oy alarak seçimi kazandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Süleyman Öz ise her turda 16 oyda kaldı.

CHP'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

CHP'den belediye başkanı seçiminin ardından dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklamada tutuklanan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu.

ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINDI

Yücel açıklamasında, "Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.