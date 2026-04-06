CHP'den Ekonomi ve Dış Politika Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Ekonomi ve dış politika alanlarında düzenlenmesi planlanan konferanslara ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, mayıs ayı içerisinde Kalkınma Konferansı düzenlenmesine, haziran ayında ise NATO Zirvesi öncesinde "Dış Politika ve Küresel Güvenlik Konferansı" yapılmasına karar verildi.

Politika kurullarının çalışmaları hakkında sunum yaptığı toplantıda, kurulların basınla buluşma programları ele alındı.