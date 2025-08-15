CHP'den 'Emek Kürsüsü' Uygulaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Emeğin sesini gür biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek ve iktidarın suni gündemlerini boşa çıkarmak için 'Emek Kürsüsü'nü hayata geçiriyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Taşcıer, kürsüye sektöründe çalışanlar ve onların temsilcileriyle çıkarak, bundan sonra 'Emek Kürsüsü' uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu. Taşcıer, Türkiye'de sefaleti dayatanlar ile adaleti arayanlar arasında büyük bir mücadele olduğunu söyleyerek, "Bir tarafta; emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin tarafında duranlar, diğer tarafta gelir adaletini, sosyal güvenliği ve güvenceli çalışmayı ortadan kaldıranlar, insan onuruna yaraşır bir yaşamı yok edenler. Bu nedenle emeğin sesini gür biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek ve iktidarın suni gündemlerini boşa çıkarmak için 'Emek Kürsüsü'nü hayata geçiriyoruz. Emek Kürsüsü'nün temel hedefi, dayanışma kanallarını güçlendirmek, emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmek olacaktır. Emekçilerin sözünü, siyasetin ve hayatın merkezine taşıma sorumluluğundayız. Çünkü demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değildir" ifadelerini kullandı.

Turizm çalışanlarının temsilcilerinin 1,5 milyon çalışanın sesi olmak istediklerini belirten Taşcıer, "Aktaracakları sorun, ülke yönetimine hakim olan keyfiliğin ve kuralsızlığın somut kanıtıdır. Anayasamızın 50'nci maddesi 'Dinlenmek, çalışanların hakkıdır' der. 7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenme işçinin kanuni hakkıdır. 14 Temmuz 2025'te Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatili hakkı fiilen yok edildi. Pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzeleme, dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız da bu gaspadır. Dinlenme hakkı, patronun lütfu değil, çalışma yaşamının ayrılmaz parçasıdır. AKP iktidarı, bir asır önce tarihe gömülen kölelik düzenini yeniden inşa ediyor. Tek adam rejimi turizm sektörü üzerinden modern köleliğin yolunu yapıyor" dedi.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,