CHP'den Görme Engelliler Satranç Turnuvası - Son Dakika
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Politika

CHP'den Görme Engelliler Satranç Turnuvası

Özgür Özel, engellilere yönelik satranç turnuvasının farkındalık yaratacağını belirtti.

02.12.2024 11:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince düzenlenen Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'nın hem bir farkındalık yaratma açısından hem de gelecekteki güzel örnekler açısından kendilerine yol gösterici olacağını belirtti.

Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "İrade Engel Tanımaz" Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası'nın açılışına katıldı.

Müsabakaların açılış hamlesini Altınokta Körler Derneği Başkanı Fermani Kurtel'e karşı yapan Özel, konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli yarışmacıları CHP Genel Merkezi'nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yarın engelli vatandaşlarla beraber Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ve sonrasında satranç turnuvasının birinci, ikinci, üçüncüsüne ödüllerini CHP TBMM Grup Toplantısı'nda takdim edeceklerini söyledi.

Parti olarak ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve eksiklerini öğrenerek her yıl geliştirmeyi düşündüklerini bildiren Özel, "Bir eşleşmede bir görme engelli ile bir işitme engellinin nasıl müsabaka yapacağına çalışıp bu konudaki deneyimlerden yararlanıp, seneye tüm engel gruplarını buraya katmayı ümit ediyoruz." dedi.

Turnuva öncesinde masaları gezerek engelli yarışmacılarla sohbet ettiğini dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İlk uğradığım masa 'Çok güzel ama bunu belediyeleriniz de yapsın.' dedi. Bunu da belediye başkanlarımıza bir ödev olarak ileteceğiz. Yürüdüğüm masaların içinde hep sordum, yeni kazandığımız belediyeler için arkadaşlarımız dediler ki, 'Yüzümüz güldü, iyi ki seçildi.' Şimdi çıkıp o arkadaşlara teşekkür telefonu açacağım. Önemli olan bir makama gelmek değil o makamda size yakınlarınızın, partililerinizin ne dediği değil, rastgele bir grubun, bir engelli arkadaşın o belediyenin hizmetinden memnuniyetini ifade etmesi, bizim için mutlulukların en büyüğü. Bu turnuva hem bir farkındalık yaratma açısından hem de gelecekteki güzel örnekler açısından bize yol gösterici olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den Görme Engelliler Satranç Turnuvası - Son Dakika

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