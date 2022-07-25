CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu - Son Dakika
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CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu

25.07.2022 13:31
CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sözlü savunmada bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sözlü savunmada bulundu.

Özcan, "parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" nedeniyle 13 Haziran günü Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) oy birliğiyle aldığı kararla, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

Daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, bugün toplanan YDK'de ise sözlü savunmada bulundu.

Genel Merkez'den ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Özcan, daha önce yazılı savunma verdiği YDK'ye bugün de sözlü savunma yaptığını söyledi.

YDK'nin adil bir karar vereceğine inandığını belirten Özcan, "İçerde de ifade ettim, ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi iradem ile 'ülkeme, partime ne katabilirim' diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni milletvekili, belediye başkanı yapalım' denilerek, davetle gelenlerden değilim." dedi.

CHP'ye bir makam, mevki sahibi olmak için de gelmediğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Partide gençlik kolu, ilçe, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, PM üyeliği, milletvekilliği son olarak da belediye başkanlığı yapan biriyim. Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün, 'hiç ceza verilmemesine yer olmadığına' karar verilmesini talep ettim. Ama bir ceza verilirse, ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim. Verilecek karar ne olursa olsun, ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim, CHP'nin 6 okuna, ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim, bu tavrımda en ufak bir değişiklik olmayacak. Başta geçici sığınmacılar konusu olmak üzere, temel konulardaki düşüncelerimde ve söylerimde herhangi bir değişiklik olmayacak."

YDK sürecinin kadınlarla ilgili sözlerinden dolayı mı alındığının sorulması üzerine Özcan, Bolu Belediyesinin çoğu çalışanını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Ben hayatım boyunca cinsiyetçi söylem kullanan biri olmadım. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan biriyim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan, YDK'ye sözlü savunmada bulundu - Son Dakika
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