DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bekilli ilçesinde CHP'den belediye meclis üyeliğine aday olan Çağatay Çağrı Asilzade, parti içindeki ayrımcılık ve meclis üyeliği listesine tepki göstererek CHP üyeliğinden istifa etti. Başka bir partiye katılmak isteyince haberi yokken CHP tarafından tekrar üye yapıldığını öğrenen Asilzade, hem 2'nci kez istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde CHP'den Belediye Meclis Üyesi adayı olan Çağatay Çağrı Asilzade, açıklanan belediye meclis üyesi listesine tepki göstererek partisinden istifa etti. İstifasının ardından başka bir partiye katılmak istediğinde CHP İlçe Başkanlığı tarafından tekrar üye yaptığını öğrenen Asilzade, hem ikinci kez CHP'den istifa etti hem de konuyu yargıya taşıdı.
CHP'den 2 haftada 2'nci kez istifa eden Asilzade, yaptığı açıklamada; "Bilindiği üzere yaklaşık 2 hafta önce çıkarcı, liyakatten uzak, vizyonsuz ve misyonsuz anlayışa karşı çıkarak CHP'den istifa ettim. İstifam sonrası Türkiye İşçi Partisi'ni destekleyeceğimizi ifade etmiştim. CHP'den istifam sonrasında; habersizce, hiçbir onayım ve müracaatım olmaksızın yeniden CHP'ye üye kaydedildiğimi görmüş bulunmaktayız. CHP'den 2 hafta içerisinde 2 defa istifa etmeyi hayatım boyunca bir gurur vesikası olarak taşıyacağım. CHP'nin kendine yakışan düşük oyunlarını halkımızın kıymetli takdirlerine sunuyoruz. Konu hakkında adli mercilere gerekli müracaatlar yapılmıştır. Bunu neden yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Şunu bilsinler ki korktuklarında da haklılar, çünkü kaybedecekler. Belediyeyi temsil kabiliyeti olmayan bu zihniyete geçit vermeyeceğiz. Bizler duranlardan, yerinde sayanlardan, ilerleme kat edemeyenlerden olmayacağız. Daima umutla ilerleyen, geleceği; emekle, alın teriyle, insan hak ve hürriyetlerini savunarak kuranlardan olacağız" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › CHP'den İstifa Eden Aday, Parti Tarafından Tekrar Üye Yapıldığını Öğrenince İkinci Kez İstifa Etti - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesinden yanayız ancak Anayasa'nın iki kere seçilmeyi öngördüğünü belirterek, yeni bir Anayasa değişikliği veya erken seçimle tekrar adaylık yolu açılabileceğini söyledi.
Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?