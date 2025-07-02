CHP'den İzmir Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'den İzmir Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

02.07.2025 18:33
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CHP'li Yücel, gözaltındaki kişilerin masum olduğunu, siyasi bir soruşturma yapıldığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin düzenledikleri değerlendirme toplantısında gözaltındaki kişilerin masum oldukları, suçlamalardan kısa sürede aklanacaklarını düşündüklerini söyledi.

Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililere seslendiğini, ardından milletvekilleri, belediye başkanları ve il yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

Toplantıda hukukçulardan soruşturma dosyasına ilişkin brifing aldıklarını ifade eden Yücel, "Toplantımızda konuyu detaylı olarak etraflıca konuştuk. Ortak kanaatimiz bu soruşturmanın siyasi bir soruşturma olduğudur. Hem İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu'nun hem geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in hem de diğer gözaltında olan şahısların, bürokratların, çalışanların masum oldukları ve bu suçlamadan en kısa sürede aklanacakları yönündedir." diye konuştu.

Yücel, yapılan gözaltı işlemlerinin usule aykırı şekilde yapıldığını savunarak, sürecin şeffaf ve tutuksuz şekilde yürütülmesi gerektiğini, partinin tüm kadrolarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gözaltındaki kişilerin en kısa sürede serbest kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Kooperatif projelerinin iyi niyetli girişimler olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"İzmirli dar gelirli vatandaşlarımızın uygun fiyatla, bu zor ekonomik koşullarda konut sahibi olması için, belediyenin inisiyatif alarak yaptığı iyi niyetli bir proje. Bu projelerde bir takım aksamalar, eksiklikler olabilir, ekonomik koşullar ortada. Bazı ihaleleri yapıldı, ihalelere talip olan kimse çıkmadı. Ancak bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir yumuşak karnı olarak görmüyoruz. O eksiklikler giderilir. Sayın Başkanım Cemil Tugay ve ekibi bu eksikliklerin giderilmesi, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gereken her türlü çalışmayı yapıyorlar. Bu işe kafa yoruyorlar, emek veriyorlar. Art niyetli bir durum söz konusu değil, iyi niyetle yapılan bir projenin aksaması ya da gecikmesi söz konusu."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kentsel dönüşüm ve konut projelerinde önceki dönemde aksaklıklar yaşandığını ancak göreve geldiklerinden bu yana ilerleme sağladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den İzmir Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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