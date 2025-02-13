CHP'den Kadına Şiddet Komisyonuna Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'den Kadına Şiddet Komisyonuna Tepki

CHP\'den Kadına Şiddet Komisyonuna Tepki

CHP'li Ersever, kadın hakları için sahte duyarlılıklardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

13.02.2025 17:24
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CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'na televizyon sunucusu Zahide Yetiş'in davet edilmesine tepki göstererek, "Kadın hakları, sahte duyarlılıklar ve reyting kaygısıyla ele alınacak bir mesele değildir." dedi.

Ersever, beraberinde CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, DEM Parti'li Milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'na televizyon sunucusu Zahide Yetiş'in davet edilmesini değerlendirdi.

Yetiş'in dünkü komisyon toplantısında cinsiyetçi açıklama yaptığını öne süren Ersever, bunun toplantıya katılmama kararlarının ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Gündüz kuşağı programlarının reyting için yapılan, şiddet dili ve nefret söylemleri eksik olmayan, toplumun birçok kesiminde rahatsızlık yaratan programlar olduğunu dile getiren CHP'li Ersever, şöyle devam etti:

"Diğer gündüz kuşağı programlarının bilinen yüzlerine de komisyon tarafından davet gönderilmiştir. Öte yandan bugün 17'nci kez toplanan komisyon, hala kadın örgütlerini ve kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları (STK) çağırmamıştır. Komisyon, henüz biz dahil muhalefet partilerinin verdiği listeden hiçbir STK ve kişiyi davet etmemiştir. Kadın hakları, sahte duyarlılıklar ve reyting kaygısıyla ele alınacak bir mesele değildir. Kadın cinayetleri, şiddet, istismar ve eşitsizlik gibi derin toplumsal yaraların çözümü, kadın örgütlerinin, hukukçuların ve gerçek mağdurların sesinin duyulmasıyla mümkündür."

"Komisyona davet edilen isim, kadın mücadelesini güçlendiren değil, aksine itibarsızlaştıran bir yaklaşımın ürünüdür." eleştirisinde bulunan Ersever, "Bizler, kadınların hakları için gerçek anlamda mücadele edenler olarak, bu durumu en yüksek seviyede protesto ediyoruz. TBMM'de kurulan bu komisyonun amacı, siyasi çıkarları ve magazinsel figürleri değil, kadınların yaşadığı derin eşitsizlikleri ve şiddeti gündeme taşımak olmalıdır." diye konuştu.

"Kadınların en başta yaşam hakkı, Hulki Cevizoğlu'nun şov malzemesi değildir"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise komisyona şu ana kadar verdikleri listeden hiçbir akademisyen, sivil toplum örgütü ve kadın örgütünün çağırılmadığını dile getirerek, en başta bu durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Zahide Yetiş ve bugün çağrılan konukların tamamının da iradeleri dışında belirlendiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Bugünkü konuklardan bahsediyorum, elbette bu liste de dinlenebilir ya da öneri alınabilir ama 'öncelikli değillerdir' diyoruz. Çünkü öncelikli olarak sahada çalışma yürüten kadınlarla birebir diyalog kuran kurumların ve kadınların burada olması, onların önerilerinin alınması gerekirdi. Bir kere daha şunu söylemek istiyoruz, 'Kadınların en başta yaşam hakkı, Sayın Hulki Cevizoğlu'nun şov malzemesi değildir. Bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz'."

Kaya, komisyonun varlığını ve çalışmalarını çok önemsediklerini ve komisyonu terk etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den Kadına Şiddet Komisyonuna Tepki - Son Dakika

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