CHP\'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Özarslan'ın istifası sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN PARTİSİNE SERT SÖZLER

Özarslan'ın istifasının ardından dikkat çeken çıkış CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, katıldığı bir televizyon programında, "Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Geçmişte Ankara milletvekilliği de yaptım. Keöçiören de kendi 2. bölgede seçim bölgemdi. Sizce ben bugüne kadar Keçiören Belediyesi'ne niye girmedim? Bir gün kapısını çalmadım, bir gün Mesut Özarslan denilen kişiyle muhatap olmadım. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Bu benim için sürpriz değildir" dedi.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMA ZAMANI"

Partisinin özeleştiri vermesi gerektiğini söyleyen Günaydın, "Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor" sözlerini de sarf etti.