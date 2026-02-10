CHP'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler

CHP\'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler
10.02.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken; CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın katıldığı bir programda partisine ateş püskürdü. ''Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır'' diyen Günaydın, ''Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor'' ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Özarslan'ın istifası sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN PARTİSİNE SERT SÖZLER

Özarslan'ın istifasının ardından dikkat çeken çıkış CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, katıldığı bir televizyon programında, "Ben bu partinin grup başkan vekiliyim. Geçmişte Ankara milletvekilliği de yaptım. Keöçiören de kendi 2. bölgede seçim bölgemdi. Sizce ben bugüne kadar Keçiören Belediyesi'ne niye girmedim? Bir gün kapısını çalmadım, bir gün Mesut Özarslan denilen kişiyle muhatap olmadım. Çünkü biliyorum karşımdaki kişiliği. Bu benim için sürpriz değildir" dedi.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMA ZAMANI"

Partisinin özeleştiri vermesi gerektiğini söyleyen Günaydın, "Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır. Bu tip insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde makam mevki sahibi yapmak memleketin kurtuluşuna hizmet etmiyor" sözlerini de sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ciddi iddialarda bulunmuştu.

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine küfür ettiğini öne sürerken; şunları kaydetmişti: "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?

Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Özarslan ayrıca Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Mesut Özarslan, Politika, Siyaset, Sözler, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Kan Hakan Kan:
    Başkanınızdan başlayın özeleştiriye.Atatürkün partisini ne hale getirdiniz. 17 6 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    kulıçdaroğlunun eserleri 8 5 Yanıtla
  • mehmet baş mehmet baş:
    Bu şekilde ana muhalefet partisi olduğu müddetçe hükümet daha çok seçim kazanır. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 02:58:55. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'de Keçiören çatlağı! Grup başkanvekilinden partisine sert sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.