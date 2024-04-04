CHP'den Kırıkkale Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Önal mazbatasını aldı.
Kırıkkale Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Kaya, Önal'a mazbatasını takdim etti.
Burada olmanın çok anlamlı ve kıymetli olduğunu belirten Önal, tüm siyasi partilere ve adaylarına teşekkür ederek başarılar diledi.
Bunun bir yarış ve seçim olduğunu aktaran Önal, "Bu seçimin kaybedeni yoktur. Kaybeden hiç kimse yoktur, herkes kazanmıştır. Ahmet Önal bu kentte yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Benim dünyamda asla 'şucu, bucu, şuralı, buralı, şu partili, bu partili' ayrımı olmadı. Bize oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.
Önal ve partililer, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Zafer Caddesi'nden Kırıkkale Belediyesi'ne yürüdü.
Belediye önünde toplanan partililere seslenen Önal, ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır'dan görevi devraldı.
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