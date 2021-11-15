Üye Girişi
CHP'den mesleki eğitimin özendirilmesi için 'ücret teşviki' teklifi - Son Dakika

CHP'den mesleki eğitimin özendirilmesi için 'ücret teşviki' teklifi

15.11.2021 17:21
CHP'den mesleki eğitimin özendirilmesi için 'ücret teşviki' teklifi

CHP, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler ile çıraklara ödenen ücretlerin artırılması amacıyla kanun teklifi hazırlayıp, Meclis Başkanlığı'na sundu.

CHP, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler ile çıraklara ödenen ücretlerin artırılması amacıyla kanun teklifi hazırlayıp, Meclis Başkanlığı'na sundu.

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan 'Mesleki Eğitim Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staj yapan öğrenciler ve çıraklara ödenen ücretlerin alt sınırının yeniden belirlenmesi ve bu kapsama giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 60'ından az ücret verilmemesi önerildi. Teklifin gerekçesinde, mesleki eğitime yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin hayati önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinde yıllardır süregelen algılar nedeniyle istenilen hedeflere ulaşmakta sıkıntı yaşanmakta, bu durum üreten gençlik hedefine darbe vurmaktadır. Gençlerimizi çıraklık ve mesleki eğitime yönlendirememenin başında en büyük etken olarak görülen hususlardan biri iş yerlerinin çalışma şartlarıdır. Çalışma şartlarının sağlıklı olmaması ve uygun ücretler ödenmemesi, başta imalat sektörü olmak üzere ilgili sektörlerde çalışma konusunda gençlerimizde motivasyon eksikliğine neden olmaktadır. Bu husus mesleki eğitimin önem ve itibarına sekte vurmaktadır. Bu süreç devam ettiği takdirde, iş yerleri çırak bulamayacak, başta imalat sektörü olmak üzere tarım ve hayvancılık sektörlerinde nitelikli eleman sıkıntısı had safhaya ulaşacaktır. Bu sürecin böyle devam etmemesi ve mesleki eğitimin itibarının yükseltilmesine yönelik olarak atılması gereken adımların başında iş yerlerinde eğitim gören çırak, kalfa ve öğrencilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gelmektedir."


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den mesleki eğitimin özendirilmesi için 'ücret teşviki' teklifi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi 17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü 17:14 Film gibi kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda gördü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:24 "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! 16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi 15:58 Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı 15:40 Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı

Son Dakika Haberleri
17:18 Fenerbahçe'den giderken hiç düşünmemişti bile! Ömer Faruk, Suttgart'ta forma yüzü görmedi
17:16 Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi
17:08 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet er ya da geç yerini buldu Elmalı Davası'nda beraat eden anne ve üvey baba konuştu: Adalet er ya da geç yerini buldu         
17:21
Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi Öldürülüp cesetleri tandıra gömmüşlerdi! O çiftin katili 3 akrabasına müebbet hapis istemi         
17:17
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada araç eski, sürücün ise belgeleri eksik çıktı         
17:09
Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi         
16:42
Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!         
16:31
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı         
16:00
Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti         
15:51
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'den mesleki eğitimin özendirilmesi için 'ücret teşviki' teklifi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement