CHP'den Milli Parklar İçin AYM'ye Başvuru
14.05.2026 13:50
CHP, milli parklarla ilgili düzenlemeleri durdurmak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren '7576 sayılı Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle AYM'ye başvurdu. Günaydın, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, milli parkların bilimsel, kültürel ve estetik değerleri nedeniyle devlet koruması altındaki üstün nitelikli alanlar olduğunu vurguladı. Kanun değişikliğinin bu alanları korumasız bıraktığını savunan Günaydın, "Milli parkları adeta sıradan alanlar gibi her türlü tesisin yapımına açık hale getiriyor. Milli parkın içerisinde petrol ve doğal gaz arayabilir, elektrik iletim hattı geçirebilir, lokanta ve turistik tesisler yapabilirsiniz. Bu durumda milli parkın korunması gereken ne özelliği kalıyor. Milli parkta yasaya aykırı yapılmış bir bina tespit edildiğinde, idare burayı hukuk kararına ihtiyaç duymadan boşaltabiliyor. Ancak burayı yıkıp eski haline mi döndürüyorlar? Hayır. Bakanlık burayı kendisi kullanabiliyor. Bu düzenleme ile milli parklar adeta bir ticari işletmeye dönüştürülüyor. Milli parkların koruma-kullanma dengesi gözetilerek ziyarete açık tutulmasına karşı değiliz; ancak buraların otel ve restoran haline getirilmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Süreci hem komisyon hem de Genel Kurul aşamasında yakından takip ettiklerini belirten Günaydın, uyarılarının dikkate alınmadığını ifade etti. Günaydın, "Cumhuriyet Halk Partisi; doğanın, hayvanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için üzerine düşen görevi yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nden, milli parklara yönelik bu saldırıyı durduracak bir yürütmeyi durdurma kararı vermesini ve ardından iptal kararıyla bu alanları korumasını bekliyoruz. Yüksek mahkemeyi bu konuda göreve davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

