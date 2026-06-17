CHP\'den Olağanüstü Kurultay Talebi

CHP'nin 80 il örgütü temsilcisi, delegelerin olağanüstü kurultay talebiyle topladığı 833 noter onaylı imzayı genel merkeze teslim etti.

Aralarında 74 il başkanının da bulunduğu 80 il örgütünden temsilciler, imzaları teslim etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP'ye yönelik 21 Mayıs'ta verilen "Mutlak Butlan" kararı sonrası, 1 Haziran'dan itibaren noter aracılığıyla toplanan 833 ıslak imzalı belge genel merkeze sunuldu.

İmza tesliminin ardından açıklamalarda bulunan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Mutlak Butlan kararını eleştirerek, bu kararın sandık iradesine ve demokrasi kazanımlarına yönelik olduğunu savundu.

Sorumluluk gereği bu adımı attıklarını belirten Yalaz, "Toplamda 833 ıslak imzalı tutanak ile 171 İstanbul delegemizin irade beyanlarıyla birlikte, 1000'in üzerinde delegenin kurultay talebini muhataplarına teslim ettik. Bu imzaları sadece delegelerimiz değil, partimize yönelik siyasi müdahaleye karşı duran milyonlar adına sunuyoruz." diye konuştu.

"CHP'yi kimin yöneteceğine örgütü karar verir"

Mahkemenin tedbir kararının olağanüstü kurultaya engel olduğu yönündeki iddiaları reddeden Yalaz, aksine bu kararın ivedilikle kurultay toplanmasını zorunlu kıldığını savundu.

Yalaz, sürecin sadece parti içi bir mesele olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla yapılması gereken, hızlı bir şekilde olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır. Kurultayımızın 25 Temmuz tarihine kadar toplanmaması durumunda, 103 yaşına yaklaşan partimizin tarihinde ilk kez seçime girme yeterliliğini kaybetme riski söz konusudur. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız şiar bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye'yi kimin yöneteceğine millet karar verir. CHP'yi kimin yöneteceğine üyeleri ve örgütü karar verir."

Talat Yalaz, soru üzerine, 10 gün içinde kurultay kararı alınmaması halinde gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını sözlerine ekledi.