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CHP'den ''emanetçi başkan'' söylemlerine sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik - Son Dakika

CHP'den ''emanetçi başkan'' söylemlerine sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik

14.11.2023 09:04

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün ilk kez toplandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özel'in ''emanetçi başkan'' olduğu yönündeki iddiaların yöneltildiği soruya sert yanıt verdi. Yücel, ''Emanetçi başkan yakıştırmasını yapmaları Özgür Özel'e de Ekrem İmamoğlu'na da yapılmış bir saygısızlıktır, hatta daha da ötesi hadsizliktir.'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sonrası belirlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti adına konuşan Sözcü Deniz Yücel, Özel için yapılan emanetçi başkan yorumlarına sert tepki gösterdi.

"EMANETÇİ BAŞKAN" İDDİALARI SORULDU

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yücel, "YDK ve MYK'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin ağırlıklı olduğu iddia ediliyor. Bu da CHP Genel Başkanı Özel için 'emanetçi başkan' yorumlarını beraberinde getiriyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusunu da yanıtladı.

"SAYGISIZLIK HATTA HADSİZLİKTİR"

Yücel, "38. Olağan Kurultayımız Türkiye'deki diğer siyasi partilere örnek teşkil edecek şekilde, bir demokrasi şöleni havasında geçti. Burada binlerce CHP üyesinin mahalle delege seçimlerinden, ilçe, il kongrelerinden itibaren seçilen kurultay delegelerimiz partimizin üst yönetimini başta genel başkanımızı, Parti Meclisimizi ve Yüksek Disiplin Kurulumuzu seçti. Burada Sayın Özgür Özel'e 'emanetçi başkan' yakıştırmasını yapmaları en hafifinden Özgür Özel'e de Ekrem İmamoğlu'na da yapılmış bir saygısızlıktır, hatta daha da ötesi hadsizliktir. CHP'nin Parti Meclisi ya da Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri bir kişiye yakınlığı ile ya da uzaklığı ile belirlenmiyor." dedi.

CHP'den Özel için yapılan 'emanetçi başkan' yakıştırmalarına sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik
Deniz Yücel

ÖNCE KKTC, SONRA AZERBAYCAN'A GİDECEK

MYK'da İsrail- Filistin meselesinin de görüşüldüğünü ifade eden Yücel, Genel Başkan Özel'in ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ikincisini ise Azerbaycan'a gerçekleştireceğini belirtti.

CHP'den Özel için yapılan 'emanetçi başkan' yakıştırmalarına sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik
Özgür Özel
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den ''emanetçi başkan'' söylemlerine sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'den ''emanetçi başkan'' söylemlerine sert tepki: Saygısızlık, hatta hadsizlik - Son Dakika
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