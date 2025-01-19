CHP'den Rıza Akpolat Tutuklamasına Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

CHP'den Rıza Akpolat Tutuklamasına Sert Tepki

CHP\'den Rıza Akpolat Tutuklamasına Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasını bir 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci olarak nitelendirerek eleştirdi.

19.01.2025 17:26  Güncelleme: 17:27
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda Olağanüstü Parti Meclisi Toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Parti Sözcüsü Yücel, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yaşananlar baştan sona bir 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci"

Yücel, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın sabaha karşı bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmasının üzerinden 6 gün geçti. Seçilmişlerin yargı eliyle bertaraf edilmeye çalışıldığı, hukukun siyaseti dizayn etmek için bir araç haline getirildiği, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, 'tutuksuz yargılama asıl, tutuklu yargılama istisnadır' prensibinin ayaklar altına alındığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Bir davetiye ile çağırılsa ifade vermeye gidebilecek seçilmiş bir kamu görevlisi apar topar gözaltına alınıyor. İfadesi bile alınmadan 72 saat nezarette tutuluyor, daha sonra adliyeye sevk ediliyor. 12 saat de adliyede gözaltında tutuluyor ve hakkında tutuklamayı gerektirecek hiçbir somut delil bulunmamasına rağmen tutuklanıyor. Yaşananlar baştan sona bir 'yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma' süreci. Yorma, yıldırma ve itibarsızlaştırma süreci tutuklamadan sonra da devam ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'den Rıza Akpolat Tutuklamasına Sert Tepki - Son Dakika

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