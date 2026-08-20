CHP'den Sosyal Devlet Vurgusu - Son Dakika
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CHP'den Sosyal Devlet Vurgusu

CHP\'den Sosyal Devlet Vurgusu
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Necdet Saraç, Türkiye'nin sosyalleşemediğini ve sosyal devletin inşa edilemediğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Türkiye gibi son derece önemli, jeopolitik pozisyonu önemli, nüfusu önemli, geçmişi önemli, tarihsel arka planı olan bir ülkede biz halen devletin bu noktada sosyalleşemediğini görüyoruz. Sosyal devletin inşa edilemediğini görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Saraç, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin bittiğini hatırlatarak, "Aslında başka bir dünya konuşuyoruz biz. O dünyada yapay zeka var, o dünyada iletişim devrimi var, o dünyada gen teknolojisi var. İnanılmaz hızla büyüyor ve hepimiz yakından tanık oluyoruz ki dün yıllara yayılan işlerin birkaç ayda dünyayı değiştirdiğine tanıklık ediyoruz. Böylesi bir tabloda Türkiye gibi son derece önemli, jeopolitik pozisyonu önemli, nüfusu önemli, geçmişi önemli, tarihsel arka planı olan bir ülkede biz halen devletin bu noktada sosyalleşemediğini görüyoruz. Sosyal devletin inşa edilemediğini görüyoruz. Biz bu kadar gelişme içinde eğer kent yoksulluğunu konuşuyorsak, biz bu kadar gelişme içinde işsizliğin, dar anlamda değil geniş anlamda işsizliğin ne kadar büyük olduğunu konuşuyorsak, biz bu kadar gelişme içinde Türkiye gibi bir ülkenin enflasyonla, dünyada en yüksek enflasyona sahip birkaç ülkeden biri olmasını konuşuyorsak burada çok ciddi bir sorun vardır. Anlayışın değişmesi lazım" diye konuştu.

'SOSYAL DEVLET LÜTUF DEĞİL, HAKTIR'

Necdet Saraç, kamunun insana sağladığı olanakların lütuf olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Devlet sadaka devleti olamaz. Devlet yurttaşına hak verir. O anlamıyla da sosyal devlet lütuf değil, haktır. Esas kriter de gerçekten insanca yaşamaktır. İnsanca yaşamak sabretmekle bağlantılı bir iş değildir. Biz bunu en azından son 4-5 yıldır sıklıkla duyuyoruz. Gençlere, emeklilere, işçilere 'Sabredin' diyoruz. Sabırla bu işlerin çözülme şansı yoktur. Siyasi partinin anlamı bir siyasi irade yaratmaktır, çözüm için müdahil olmaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Necdet Saraç, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Sosyal Devlet Vurgusu - Son Dakika

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